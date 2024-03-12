Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık oranı düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık oranı düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, bu yılın öngörülerden daha düşük ve sürdürülebilir bir cari açık seviyesiyle tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Şimşek, ocak ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini ve bu durumun makro finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.

12.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açık oranı düşecek - Son Dakika

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