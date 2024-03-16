Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kütahya\'da iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle buluştu

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kütahya'da iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile buluştu.

Basını kapalı olarak gerçekleştirilen programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın sanayisi ve üretimi hakkında bilgiler verdi. Kütahya'nın sanayi şehri olduğunu belirten Vali Işın, "Üretimimizin yüzde 41'i sanayi. Tarım ve hizmet sektörleri ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 14'lük bir paya sahip" ifadelerini kullandı.

Kütahya'daki sanayi altyapısının genişletilmesine dair detaylı bilgiler veren Işın, ilde toplamda 7 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün yapım aşamasında olduğunu kaydetti. Vali Işın, "Zafer Organize Sanayi Bölgemizin birinci etabı inşallah bu sene üretime girecektir. 12 bin dekarlık bir alandır. Eskişehir'den sonra bölgenin ikinci büyük organize sanayi bölgesidir" dedi.

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 1200 dönüm üzerine kurulduğunu ve bu yaz faaliyete geçeceğini açıklayan Vali Işın, "Diğer organize sanayi bölgelerimizin de genişleme talepleri söz konusudur. Dolayısıyla ilimiz özellikle sanayide emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

Geçen yıl 830 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamının, organize sanayi bölgeleri ve iş insanlarının çabalarıyla daha da artırılacağına inandıklarını ifade eden Vali Işın, "Sizin desteklerinizle inşallah daha büyük bir noktalara getireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşma ve sunumlarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA