Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi oranlarında artış olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Maliye politikası tarafında enflasyonu yükseltecek bir adım atılmayacağının altını çizen Mehmet Şimşek, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. Motorlu kara taşıtları vergisinde bir düzenleme olmayacak" diye konuştu.
Enflasyonun Mart ayından itibaren trende oturacağını belirten Şimşek, "Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var" dedi.
Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'den portföy çıkışı yaşandığını anlatan Şimşek, Haziran- Aralık'ta ise 11,3 milyar dolar net portföy girişi kaydedildiğini belirtti.
Mehmet Şimşek açıklamalarında öne çıkanlar;
"Cari açık büyük ihtimalle Şubat-Mart aylarında 30-35 milyar dolar seviyelerine inecek. Cari açık dramatik şekilde daralıyor. Çünkü program değişiyor. Büyümenin komposizyonunu değiştirdik.
Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayla ilgili değildir. Önümüzdeki 12 ayda enflasyon düşecektir.
Biz geldiğimizde kuru serbest bıraktık. Geçici olarak enflasyonist etki oldu. Onun da etkisi var. Gelir politikasının etkisi var. Geçen sene deprem oldu. İnşaat malzemelerinde geçen yaz ciddi artış oldu. Bu sene böyle bir artış olmayacak.
Para politikası çalışacak. Kurda reel olarak değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi çıkacak. Para politikası Merkez Bankası'nın uhdesinde.
Kur hedefimiz yok, olmayacaktır da. DDM'de Merkez Bankası piyasada var. Bunun dışında herhangi bir müdahalemiz yok diyorlar.
Seçim sonrasına ilişkin liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Cari açık azalıyor. Dövize ihtiyacımız da azalıyor. Cari açık 30 milyar dolar civarına indiği zaman yüzde 2,5-3 oran demek. Bunun bir puanını doğrudan yatırımlarla finanse edersek rezerv birikimimiz olacak." - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi oranlarında artış olmayacak - Son Dakika
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