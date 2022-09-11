Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı - Son Dakika
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Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı

11.09.2022 12:01

Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, Borsa İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sermayenin güvende olduğunu belirten Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir" sözlerini kaydetti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, güzel gelişmeleri duyurdu.

"SON 17 YILIN EN GÜÇLÜSÜ"

Nebati, paylaşımlarında şunları yazdı: "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor.

"YÜKSELİŞ, BORSAMIZA VE ŞİRKETLERİMİZE DUYULAN GÜVENİN EN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

"İSTİHDAM KAPASİTESİ ARTIYOR"

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı - Son Dakika
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