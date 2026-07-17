Haziran'da Taşıt Kaydı %2,9 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Haziran'da Taşıt Kaydı %2,9 Artış Gösterdi

17.07.2026 10:49
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TÜİK verilerine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 194 bin 740 oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 194 bin 740 oldu. Aynı dönemde özel amaçlı taşıt, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, motosiklet ve otomobil kayıtları artarken, traktör kayıtları yüzde 43,4 azaldı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, haziran ayında trafiğe 194 bin 740 taşıtın kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 oldu.

TÜİK verilerine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 194 bin 740 taşıtın yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 arttı. Aylık bazda incelendiğinde özel amaçlı taşıtlarda yüzde 191, motosiklette yüzde 62,1, minibüste yüzde 53,2, traktörde yüzde 20,9 ve kamyonda yüzde 12,7 artış gerçekleşti. Aynı dönemde otobüste yüzde 14,5, kamyonette yüzde 5,8 ve otomobilde yüzde 2,9 azalış kaydedildi.

TAŞIT KAYITLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 2,9 ARTTI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.

Yıllık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 140,5, otobüste yüzde 26,2, minibüste yüzde 26, kamyonda yüzde 21,8, kamyonette yüzde 11,8, motosiklette yüzde 4,2 ve otomobilde yüzde 1,8 artış görülürken, traktörde yüzde 43,4 azalış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 34,5 MİLYONU AŞTI

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132 oldu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRANDA 941 BİN 964 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında devri yapılan taşıt sayısı 941 bin 964 olarak kaydedildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 64,6'sını otomobil, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araçların markaları incelendiğinde ise 73 bin 665 otomobilin yüzde 20,5'i Renault marka oldu. Renault'u yüzde 7,1 ile Hyundai, yüzde 6,7 ile Volkswagen, yüzde 6,5 ile Fiat, yüzde 5,2 ile Toyota, yüzde 5 ile Peugeot, yüzde 4,1 ile Mercedes-Benz, yüzde 3,9 ile Skoda, yüzde 3,6 ile Chery, yüzde 3,2 ile Omoda, yüzde 3,1 ile Citroen, yüzde 2,8 ile BMW, yüzde 2,8 ile TOGG, yüzde 2,7 ile Opel, yüzde 2,5 ile Kia, yüzde 2,2 ile Jaecoo, yüzde 2 ile Volvo, yüzde 2 ile Nissan, yüzde 1,9 ile Mini, yüzde 1,7 ile Audi izledi. Diğer markaların payı ise yüzde 10,5 oldu.

OOCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TAŞIT KAYITLARI AZALDI

Yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 artarak 29 bin 212'ye yükseldi. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 933 bin 527 arttı.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzin, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1'i LPG yakıtlı oldu. Aynı dönemde trafiğe kayıtlı 17 milyon 867 bin 368 otomobilin yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,4'ü LPG, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip oldu. Bunu yüzde 16 ile 1401-1500 cc, yüzde 14,3 ile 1501-1600 cc, yüzde 10,2 ile 1301-1400 cc, yüzde 8,2 ile 1601-2000 cc ve yüzde 0,9 ile 2001 cc ve üzeri motor hacmine sahip otomobiller izledi.

GRİ RENK ARAÇ İLK SIRADA YER ALDI

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i gri renkli oldu. Griyi yüzde 25,7 ile beyaz, yüzde 11,9 ile siyah, yüzde 9,8 ile mavi, yüzde 5,6 ile yeşil, yüzde 3,2 ile kırmızı, yüzde 1,3 ile kahverengi, yüzde 0,3 ile turuncu, yüzde 0,3 ile sarı ve yüzde 0,1 ile diğer renkler takip etti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran'da Taşıt Kaydı %2,9 Artış Gösterdi - Son Dakika

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