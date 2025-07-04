Haziran'da TÜFE %2,04 Arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE haziranda aylık yüzde 2,04 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,07, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,31 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,31 ve hizmette yüzde 3,12 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin haziranda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Genel TÜFE 2,04 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,07 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,31 Enerji 2,27 Gıda ve alkolsüz içecekler 1,48 Enerji ve gıda dışı mallar 1,31 Hizmet 3,12

Kaynak: AA