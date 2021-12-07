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HDI Sigorta Insurtech Özel Ödülü'nün sahibi Tamamlıyo oldu - Son Dakika

HDI Sigorta Insurtech Özel Ödülü'nün sahibi Tamamlıyo oldu

07.12.2021 10:24
HDI Sigorta Insurtech Özel Ödülü'nün sahibi Tamamlıyo oldu

HDI Sigorta'nın paydaş ve mentoru olduğu İTÜ Çekirdek'in, her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliği gerçekleştirildi.

HDI Sigorta'nın paydaş ve mentoru olduğu İTÜ Çekirdek'in, her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliği gerçekleştirildi.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10. yaşını kutlayan Big Bang'te 36 girişim 7 milyon 780 TL'lik nakit ve ödüle kavuşurken, 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL'lik yatırımı ilk kez törende duyurdu.

HDI Sigorta Insurtech Özel Ödülü'nün sahibi ise Tamamlıyo oldu. Tamamlıyo ekibi, HDI Sigorta destekleri ile 110 bin TL değerinde ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Satış, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı A. Emrah Çalık, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon merkezi haline gelen İTÜ Çekirdek'in bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli fikirler, projeler dinledik. Girişimcilerden yatırımcılara, gelişimin bir parçası olan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, özel ödülümüzün sahibi Tamamlıyo ekibini bir kez daha tebrik ediyoruz. HDI Sigorta olarak girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Lirası, Big Bang, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HDI Sigorta Insurtech Özel Ödülü'nün sahibi Tamamlıyo oldu - Son Dakika Ekonomi


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