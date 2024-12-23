HepsiJET'in Taşıma Hacmi Yüzde 97 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

HepsiJET'in Taşıma Hacmi Yüzde 97 Arttı

HepsiJET\'in Taşıma Hacmi Yüzde 97 Arttı

HepsiJET, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Hepsiburada dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, müşteri memnuniyetine yönelik esnek çözümleri ve sürdürülebilir çözümleriyle sektördeki dönüşümü sürdürüyor.

23.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
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E-TİCARET ve perakende markalarının dağıtım süreçlerini üstlenen HepsiJET yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yüzde 97 artırdığını duyurdu. Buna göre, 2023 yılının aynı döneminde HepsiJET hizmetlerinden yararlanan şirket sayısı yaklaşık bin 800 iken, bu sayı 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 2 bin 750'ye çıktı. Böylece HepsiJET'in Hepsiburada dışındaki müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payı da yüzde 35'i aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre HepsiJET, Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 74'ünü teslim ederek yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 puan artış sağladı. Yine aynı dönemde Hepsiburada üzerinden verilen beyaz eşya veya mobilya gibi büyük hacimli siparişlerinin yüzde 69'unun teslimatı HepsiJET XL ile tarafından gerçekleştirildi. Bu oran 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 57'ydi.

'EKOSİSTEMDEKİ TÜM PAYDAŞLARI EN İYİ UYGULAMALARLA TANIŞTIRIYORUZ'

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, "Biz HepsiJET'i sadece Hepsiburada'ya rekabet avantajı sağlayacak, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatacak bir araç olarak görmüyoruz. HepsiJET, bizim sektörü dönüştürme, sektörü daha iyiye götürme, ekosistemdeki tüm paydaşları en iyi teknoloji ve sürdürülebilirlik örnekleriyle tanıştırma vizyonumuzun da bir göstergesi. Bu vizyonla Hepsiburada platformu dışındaki perakendecilere sunduğumuz taşıma hacmimizi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkardık" dedi.

Geliştirdikleri sürdürülebilir çözümlere de değinen Alver, "2024 yılının ilk yarısında filomuza eklediğimiz 24 adet sıfır emisyonlu elektrikli araçlarımız, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı 'Çok Araçlı Rota Optimizasyonu' uygulamamızla sürdürülebilirlik alanında kendimizi sürekli olarak geliştirme hedefindeyiz. Sektörü dönüştürme motivasyonumuzu arkamıza alarak inovatif ve çevreci projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

OPERASYONEL BAŞARI ÖNE ÇIKIYOR

Yapılan açıklamaya göre 'Bugün Teslimat', 'Yarın Randevulu Teslimat', 'Yarın Kapında', 'Kapında İade' gibi müşterilere sunduğu esnek çözümleriyle öne çıkan HepsiJET, 2024 yılı aralık ayı ortasına kadar elde ettiği, müşterilere söz verilen günde veya daha öncesinde teslimatın yapılması anlamına gelen net teslimat performansında yüzde 96'lık bir oran yakaladı. Aynı zamanda firmanın müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçen Net Tavsiye Skoru ise 88 puan oldu.

KASIMDA DAKİKADA 606 TESLİMAT

Bu yıl 'Efsane Kasım' maratonu için de özel olarak hazırlanan ve önemli yatırımlar yapan platform, e-ticaret ve lojistikte rekor iş hacmi artışı görülen kasım ayı boyunca 11 milyon kilometre yol kat ederek dakikada 606 teslimat gerçekleştirdi. Efsane Kasım boyunca operasyonel yoğunluğa rağmen net teslimat performansında ise yüzde 98'lik bir oran elde edildi.

Kaynak: DHA

Hepsiburada, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HepsiJET'in Taşıma Hacmi Yüzde 97 Arttı - Son Dakika

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