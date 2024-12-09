HepsiJET'ten Kapıda Nakit Ödeme Verileri - Son Dakika
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Ekonomi

HepsiJET'ten Kapıda Nakit Ödeme Verileri

HepsiJET\'ten Kapıda Nakit Ödeme Verileri

HepsiJET, kapıda nakit ödeme seçeneğinin büyük ilgi gördüğünü ve 1,6 milyon teslimatta kullanıldığını açıkladı.

09.12.2024 11:16
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HepsiJET, "kapıda nakit ödeme" seçeneğiyle ilgili verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HepsiJET'in e-ticaret deneyimini kolaylaştırmak amacıyla hizmetlerine dahil ettiği kapıda nakit ödeme seçeneğine büyük ilgi gösteriliyor.

Müşteriler, bu seçenekle, e-ticaret sitelerinden verdiği siparişlerinin ödemesini teslimat sırasında yapabiliyor. Şirket, bu hizmetini 500'e yakın e-ticaret ve perakende firmasıyla yaptığı işbirliği kapsamında sürdürüyor.

81 ilde tercih edilen ödeme yöntemi İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi büyük illerde ilgi gördü. İşlem sayısıyla kapıda nakit ödemeyi en çok tercih eden il ise İstanbul oldu. Kapıda nakit ödeme, toplamda 1,6 milyondan fazla teslimatta kullanıldı.

"Müşterilere ve iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, müşterilere ve iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini, kapıda nakit ödeme hizmetinin, alışveriş deneyimini daha esnek ve zengin hale getirerek çeşitli avantajlar sunduğunu belirtti.

Bu hizmetle müşterilere teslimat sırasında sipariş verdikleri ürünlerini anlık kontrol edebilme imkanı verdiklerini aktaran Alver, üründe bir sorun görülmemesi halinde müşterilerin nakit olarak hızlı bir şekilde ödemelerini tamamlayabildiğini vurguladı.

Alver, bu seçenekle müşterilerine kolaylık sağlayabilme hedeflerine katkı sağladıklarına dikkati çekerek, "Tahsilatlı kargo operasyonunu geliştirme ve büyütme hedefimiz çerçevesinde, kapıda nakit ödeme hizmetimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HepsiJET'ten Kapıda Nakit Ödeme Verileri - Son Dakika

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