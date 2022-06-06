"Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan" - Son Dakika
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"Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan"

06.06.2022 12:57
"Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan"

Antalya Dostlar Meclisi'nin konuğu olan Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya Dostlar Meclisi Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım ve üyelerle bir araya geldi.

Antalya Dostlar Meclisi'nin konuğu olan Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya Dostlar Meclisi Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım ve üyelerle bir araya geldi. Toplantıda, Antalya'nın tarımı, ticareti, kent gündemi konuşuldu.

Konuşmasında, Antalya'nın oksijen deposu 2 bin 630 dönümlük Zeytinpark'a sahip çıktıklarını, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i marka olarak Antalya'ya kazandırdıklarını, Canlı Hayvan Borsası'nı kurduklarını, yerel ürünlere sahip çıkarak Korkuteli Karyağdı Armudu ve Tavşan Yüreği Zeytin'e coğrafi işaret aldıklarını anlatan Ali Çandır, Antalya tarımıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çandır, Türkiye'ye örnek olacak Tarım Konseyi'ni kurduklarını belirtti.

"Herkes tarımı konuşuyor"

Tarımın stratejik bir alan olduğunu pandeminin net biçimde ortaya koyduğunu, Rusya-Ukrayna savaşının ardından tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Çandır, "Artık siyaset ve sporun yanında herkes tarımı konuşuyor" dedi. Çandır, doğru işin doğru zamanda yapılması halinde tarımda zenginleşilebileceğini ifade etti.

1920-1950 döneminde başta buğday olmak üzere hububat ve mamulleri, 1950-1980 döneminde ise ağırlıkla pamuk olmak üzere, susam ve yer fıstığı ürünleriyle ön plana çıkan Antalya'nın 1980'li yıllardan itibaren sebze üretimine yöneldiğini belirten Çandır, Antalya'nın 8,5 milyon ton üzerinde yaklaşık 16 milyar TL değerindeki bitkisel üretimiyle ülkede birinci sırada yer aldığını kaydetti. Çandır, "Antalya, tarımsal üretim değerinde yaklaşık 20 milyar TL ile ikinci sırada. Kentimiz 2021 yılı TÜİK rakamlarına örtü altı tarım alanlarının yüzde 43'üne üretim miktarının ise yüzde 51'ine sahip" diye konuştu.

"Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan"

2021 yılında 1 milyar 865 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Antalya'da, bunun yüzde 56'sını oluşturan 1 milyar 50 milyon dolarını tarımsal ihracattan elde ettiğini belirten Çandır, "Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları ve her 100 dolarlık domates ihracatının 43 dolarını Antalya'dan yapılmıştır. Narenciye ihracatının ise 3 dolarını Antalya olarak biz yapabilmişiz" dedi.

"Ürün halden geçmeli"

Ali Çandır, Antalya'da üretilen ürünlerin yüzde 80'inin halden geçerken, 2010 yılından sonra üretilen ürünlerin sadece yüzde 10-15'inin halden geçtiğine dikkat çekti ve bunun fiyat dengesizliğine neden olduğunu savundu. Çandır, hal dışındaki işlemlerin kısıtlanması gerektiğini söyledi.

Tarımda veri setinin bozuk olduğunu söyleyen Ali Çandır, "Tarımda sağlıklı datamız yok. Olsa olsa yöntemiyle politika yürütüyoruz" dedi. Devlet desteğiyle artık sadece Antalya'da değil, Ağrı'da da Tekirdağ'da da domates üretildiğini kaydeden Çandır, "Antalya tarımda rekabet gücünü kaybetmemek için başka alanlara yönelmeli. Antalya ürün gamını, gelecekte, küresel rekabet avantajı sağlayabileceği tohum, fide üretimi gibi alanlara evirmeliyiz" dedi. Çandır, tarıma özel sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesiyle kırsalın güçleneceğini vurguladı.

Ali Çandır, Dostlar Meclisi üyelerinin sorularını da yanıtladı. Toplantı sonunda Kamile Gülgün Yıldırım, Başkan Çandır'a teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan
Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan
Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan

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Kaynak: İHA

Ali Çandır, Antalya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 doları Antalya'dan" - Son Dakika
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