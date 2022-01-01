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Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor

01.01.2022 14:54
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1959 yılı 31 Aralık gecesi geldiği ve 15 yaşında iş hayatına atıldığı Trabzon'un kendisi ve Zorlu Holding açısından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1959 yılı 31 Aralık gecesi geldiği ve 15 yaşında iş hayatına atıldığı Trabzon'un kendisi ve Zorlu Holding açısından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kemeraltı Terziler Sokağı'nda amcası ile birlikte 62 yıl önce gelerek tuttukları ilk iş yerini bugün eşi Zülal Zorlu ile birlikte ziyaret eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, duygusal anlar yaşadı.

Çetin Öztürk isimli arkadaşı tarafından oluşturulan hatıra köşesinde eski fotoğraflarını inceleyen 76 yaşınki iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 15 yaşında ticaret için geldiği Trabzon'dan hayatı boyunca hiç kopamadığını belirterek Trabzon'un kendisi için önemini anlattı.

Zorlu, "Arkadaşım Çetin daha önce çekildiğimiz fotoğrafları gösterdi. Bu fotoğrafları gördüğümde gerçekten 62 sene önceye gittim. 31 Aralık 1959 yılbaşı gece 12'de geldik Trabzon'a. Sonra sabah iş yeri araştırdık, sonra burayı bulduk tuttuk amcamla beraber. Bu fotoğrafları da görünce bana böyle çok değer verdiği için Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Burası benim için çok önemli. Zorlu Holding'in temellerini babamız Kemal Zorlu Babadağ'da attı ama biz de o günkü düşüncelerimize 14 yaşında iş hayatına başlamıştık. Zorlu Holding'in buraya gelipte yerinde pazarlama fikri 60 sene önce düşünülen bir olaydı. Benim buraya gelip iş hayatına atılmam bana burada değer vermeleri ve sonrasında bir çocukken Zorlu Holding'in temellerinin atılması Allah'ın bir lütfuydu. Burası benim için unutulmaz bir yerdir. Trabzon'a geldiğimde buraya mutlaka uğrarım. Burada benim çok anılarım var" dedi.

"Benim adımı 'Gari' koymuşlardı"

"Benim lakabım 'Gari'ydi. Nasıl olduysa ağzımdan çıkmış, Kemal diye bir abi benim ismimi 'Gari' diye takmıştı" diyen Zorlu "Buranın 'Da'sı var bizim oranın da 'Gari'si var. 'Oldu da, Oldu gari' derken adım 'Gari' diye kaldı.

Bu Gari şimdi Türkiye'de 85 bin kişi istihdam eden ve bakın 60 sene sonra 3 milyar dolar ihracat yapan otomobilden Vestel gibi dev şirketlere sahip bir holding oldu. Vestel buranın hatırasına Trabzonspor'un da sponsorudur, Bu devam edecektir. Allah istedikten sonra kul da gayret ettikten sonra her şey mümkündür. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Benim ikinci memleketimdir. Bütün Trabzonlular'a selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Ticareti burada öğrendim"

Ahmet Nazif Zorlu, gençliğinin Trabzon'da geçtiğini hatırlatarak "Benim gençliğim 10 sene 15-25 yaşlarım arası burada geçti. Burası benim ikinci memleketimdir. Ticaretin her şeyini burada öğrendim. Trabzon ve Vakıfhan benim için çok önemlidir. Düşünün 1996 yılındaki Fenerbahçe ile Trabzonspor'un şampiyonluk maçında ben Kostarika'ya uçuyordum. Havada maç sonucunu takip ediyoruz. O maçla şampiyonluk kaçınca Kostarika'ya indik ben 3 gün uyuyamadım. Çünkü hayalimde Trabzonspor Avrupa'ya şampiyon olarak gidecek ve göğsünde Vestel reklamı olacaktı. Benim için çok büyük bir onur olacaktı, hayalimdi ama o gün olmadı. İnşallah bu yıl şampiyon olarak göğsünde bizim Vestel reklamımız ile Avrupa'ya gidecek. Şampiyonluğu çünkü hak etti. Taraftarlar takımlarını desteklesinler, moral bozmasınlar" ifadelerini kullandı.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 2021 yılının tüm dünya için Covid salgını nedeniyle olumsuzluklarla geçtiğini ancak 2022 yılına umutla baktığını belirterek "Ülkemiz, dünya ve insanlık adına iyi bir sene diliyorum" temennisinde bulundu.

"Karayel hem yurt içi hem yurt dışında uçuyor, uçmaya da devam edecek"

Zorlu, savunma sanayiindeki insansız hava araçları ile ilgili yatırımlarının hatırlatılması üzerine ise "İlk İHA'yı Vestel-Karayel yaptı. Hem yurt içi hem yurt dışında uçuyor, uçmaya da devam ediyor. İhracatını da yapıyoruz" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor

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Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding, Trabzon, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika
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