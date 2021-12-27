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Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak - Son Dakika

Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak

27.12.2021 12:45
Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak

66 yıldan bu yana Türkiye'deki en uzun süreli konaklama hizmetini sunan uluslararası otel zinciri Hilton, 2022 yılında Türkiye genelinde 12 otel açılışı daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye'ye 1955 yılında giriş yapan Hilton markası, Türkiye'deki yatırımlarına 2022 yılında da devam edeceğini duyurdu. Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, "2022 yılında DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarımızla Türkiye'de 12 açılış yapmayı planlıyoruz. 2022 yılında, Hilton'un Türkiye'deki en önemli açılışlarından biri Şanlıurfa'da olacak. DoubleTree by Hilton markamıza ait olacak otel, 16'sı süit, 190 misafir odası, geniş davet ve etkinlilere ev sahipliği yapacağı 1200 m²''lik balo salonu, 4 ayrı toplantı odası ve 1200 m²'lik spa alanı ile Şanlıurfa'nın yeni ve modern merkezinde yer alacak." dedi.

KALİFİYE PERSONEL SIKINTISI

2022 yılında yeni yatırımlarla beraber istihdamda da artış yaşanacağını vurgulayan Armin Zerunyan, turizm sektöründe şu anda kalifiye personel eksikliğinin ciddi derecede hissedildiğini dile getirdi. Zerunyan "Bu konunun önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntılara yol açmaması için devlet ve özel sektörün etkin bir işbirliği yapması gerekiyor. Bu konuda, Milli Eğitim Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızın Türkiye Otelciler Birliğini de dahil etmeleriyle, turizm sektöründe nitelikli personel istihdamını sağlamak amacıyla 23 Eylül 2019 tarihinde imzaladıkları 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü' girişimini çok önemsiyor ve destekliyoruz." dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ BÜYÜME ÖNEMLİ"

Kesin rakamlar ile büyümeyi ifade etmenin bu belirsizlik ortamında mümkün olmadığını dile getiren Armin Zerunyan "Bu noktada sadece nicelik yerine, daha nitelikli bir büyümenin önemini belirtmek gerekir. Örnek olarak İstanbul, Bodrum, Şanlıurfa ve Kapadokya gibi nitelikli destinasyonlarımızı daha da ön plana çıkartarak, bu yerlerin daha da fazla talep görmesini sağlayabiliriz." dedi.

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Türkiye, Turizm, Hilton, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel daha açacak - Son Dakika
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