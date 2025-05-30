Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası - Son Dakika
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Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası

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Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
30.05.2025 15:41
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Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
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Eskişehir Porsuk Çayı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde İran uyruklu 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu birbirine atan sanıklardan biri Karasu ile 5 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını ve olay günü cinsel birliktelik amacıyla buluştuklarını öne sürdü.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen yıl 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları, çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait 26 AIT 169 plakalı aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

YURT DIŞINA ÇIKMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Mobese ve güvenlik kamerası incelemesinde; Karasu'nun aracına, kaybolduğu gün, 6 yıldır Eskişehir'de oturan İran uyruklu Majid Sohafi (38) ve Hojjat Shabanlouei'nin (35) bindiği, daha sonra şüphelilerin Adana'ya kaçtıkları tespit edildi. İki şüpheli de yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

İranlı şüphelileri Adana'ya götürdüğü ve onlara kaçışında yardım ettiği öne sürülen şüpheli G.İ.E. (45) ve F.T. (46), Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği değerlendirilen H.Y. (44) ise Eskişehir'de gözaltına alındı.

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE CESEDİ BULUNDU

İranlı şüpheliler cinayet suçlamasını birbirinin üzerine atarken, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. İncelemede Karasu'nun boğazının derin kesildiği tespit edildi. Aracı ise Esentepe Mahallesi Sırma Sokak'ta boş arazide kapıları kilitli olarak terk edilmiş bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İran uyruklu Majid Sohafi ve Hojjat Shabanlouei ile G.İ.K. 'Kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin hazırladığı iddianamede; İran uyruklu tutuklu sanıklar Majid Sohafi ve Hojjat Shabanlouei hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; dava öncesi adli kontrol kararıyla tahliye edilen sanık G.İ.E. ve tutuksuz sanık H.Y. hakkında İranlı sanıkların kasten öldürme, cinsel taciz ve yağma suçlarına yardım ettikleri iddiasıyla 47 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanık F.T. hakkında ise kasten öldürme, cinsel saldırı ile yağma suçlarını azmettirdiği iddiasıyla 27 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası
Majid Sohafi

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Majid Sohafi ve Hojjat Shabanlouei ile avukatlar yer aldı. İran uyruklu sanıklar, birbirlerini suçlayarak cinayetle ilgilerinin olmadığını savundu.

"CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN BULUŞTUK"

Tutuklu sanık Majid Sohafi, Prof. Dr. Bekir Karasu ile 5 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını ve olay günü de cinsel birliktelik için buluştuklarını öne sürdü.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Sohafi, Karasu'nun aracının bagajında Hojjat Shabanlouei'nin toplu para gördüğünü ve plan yaptıklarını belirterek, "Hojjat planı kurdu ve bana anlattı, paraya ihtiyacım olduğu için uyum sağladım. O gün gidip, eldiven aldık. Hoca gelip, bizi aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir restorana gittik ve Eskişehir'e döndük. Tenha bir yerde aracın arkasında ilişki konusunda konuştular. Hojjat bıçağı çıkardı. Hocanın hem ağzını hem de burnunu kapattı hem bıçağı boğazına dayadı. Hoca karşılık vermedi. Bagajda para yoktu. Daha sonra kolları ile boğmaya başladı ve daha sonra da suyun kenarına taşıdık. Hojjat, hocayı suya attı. Daha sonra kaçtık. Benim cinayetle bir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"HOCANIN ÖLDÜĞÜNÜ POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİM"

Hojjat Shabanlouei de suçlamayı reddederek, "Ben bagajda para görmedim. Yolda arka koltukta ikimiz oturuyorduk. Hoca bana sarılıp ağlıyordu. Majid, yolun kenarında bir yerde arabayı durdurdu. Majid, bana, 'Ben arabada otur, bizim konuşacaklarımız var' dedi. Hoca ile Majid arabadan ayrıldılar. Ben arabada kaldım. 20 dakika sonra Majid yalnız geldi. Ben telefonumla uğraşıyordum. Ben ses de duymadım. 'Hoca nerede' diye sordum. Ben 'hocaya uyku ilacı verdim' şeklinde söyledi. Arabayı temizledi. Cebinden bir de bıçak çıktı. Sap kısmının en ucundan tutup, onu da suya attı. Ben bunları neden yaptığını sorduğumda, 'sen karışma, bana soru sorma' dedi. Terminale yakın bir yere taksi ile gittik. Sonra sanıklar G.İ.E. ve H.Y. geldiler. Adana'ya gittik. Hocanın öldüğünü polis merkezinde öğrendim. Benim bir suçum yok" diye konuştu.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diğer savunmaların ardından mahkeme heyeti, Bekir Karasu'yu öldürdüğü iddiasıyla sanıklar İranlı Majid Sohafi ve Hojjat Shabanlouei hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Yağma' suçundan 13'er yıl hapis cezasına hükmetti. İranlı uyruklu 2 sanık 'Cinsel saldırı' suçundan, diğer sanıklar ise tüm suçlardan beraat etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zeki:
    sapıklık dizboyu nereye bu gidiş 14 0 Yanıtla
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