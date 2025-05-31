İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet - Son Dakika
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İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet
31.05.2025 12:36
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Diyarbakır'da ağaçta asılı halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Sena Düzgün'nün geride bıraktığı mektup ortaya çıktı. Yasak aşk yüzünden canına kıydığı iddia edilen Sena Düzgün'ün mektubunda, ''Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin'' şeklinde not bıraktığı belirlendi. Ahmet'in kim olduğu merak ediliyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gece evine dönmeyen Sena Düzgün'ün ailesi, sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Annenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu genç kadının cansız bedeni, sabah saatlerinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Sena Düzgün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HOCASINA CENAZEMİ ALIN DİYE MESAJ ATMIŞ

Öte yandan Düzgün'ün, kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini belirttiği ve konum bilgisi paylaşarak "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği, ölüm anını kayda aldığı iddia edilirken, Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı bildirildi.

İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

YASAK AŞK İDDİASI

Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiği iddia edildi.

MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI: ASIL MESELE AHMET

Yasak aşk iddiası tartışılırken Düzgün'ün bıraktığı mektup ortaya çıktı. Mektubunda "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak istemeyen evine gitsin annem de dahil. Ve... Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin." ifadelerini kullandı.

İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA VAR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliğinin mevcut olduğu, asılsız söylenti ve iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN'ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği mevcut olup asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır. Konu Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından tahkik edilmekte olup konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin rûhâniyatının incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."

İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Deniz Kisa:
    Ismi Turk yasam sekli Afgan Arap ulkeyi ne hale getirdiler bu son 23 sene icinde 137 418 Yanıtla
    Afşin Dualı:
    Deniz Kisa bay dahi. İsmi Türk diyorsun. İsmi Arap. Giyim şekli Afgan diyorsun. 100 yıl önce nenelerinde böyle giyiniyordu.. Asıl mesele sen kimin torunusun..? Yunan mı? İngiliz mi? Amerikan mı!? 38 5
    Mm aa:
    Seküler sol cenahta bunun gibi olaylar o kadar çok yaşanıyor ki.. Nadiren olsa muhafazakar camiada yaşanınca Müslümanlara saldırmak için senin gibi dinsizlere fırsat doğuyor. 29 3
    Ramazan Firat:
    senin de ismin türk giyimin hareket lerin Yunan 21 3
    Doğrucu zırto:
    arap'la afgan'la Ne alıp veremediğin var hayırdır? yaşam tarzımız onlara benziyor yoksa avrupalılara mı benziyors iyi düşün? 18 2
    367236:
    kusura bakma da çırılçıplak gezmekten iyidir bence görüyoruz açıklık artık çıplaklık olmuş 19 1
    Mevlüt Sarioğlu:
    BU ÜLKEDE BİR SÜRÜ AYRI AYRI ÜLKELERDEN SAPIK VAR AMA MÜSLÜMANLAR SİZE NE YAPTIYSA ARTIK BİLMİYORUM 16 1
    MUŞLUADAM:
    HAÇLI, MÜSTEMLEKE ARTIKLARI, SELANİK,YUHNAN DÖNMELER, DEVŞİRMEKER,... MÜSLÜMAN ANADOLU'DA ne zamandan beri söz sahibi oldular da İSLÂM'A MÜSLÜMAN'A saldırıyorlar. 2 0
  • Aa145394:
    iddiaya bak ilahiyat fakültesinde ki öğretim üyesiyle öğrencinin yasak aşkı. şuraya bak yazık ülkenin haline balık baştan kokar... 183 107 Yanıtla
  • Melih Özke:
    bir insan için nasıl canına kıyarsın Allah’ın verdiği can bu kadar basit mi abi bu nasıl bişey yazık günah 118 8 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    aman saçın görünmesim ha zinayı boşver saçın önemli 59 60 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Saplantılı bir grup var ne olsa hükümete, İslam'a bağlayan. Tedavileri için acil bir anayasa değişikliği veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi lazım ?? 88 27 Yanıtla
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SON DAKİKA: İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet - Son Dakika
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