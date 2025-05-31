Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

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Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
31.05.2025 13:07
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Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
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Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darbedilen Deniz Eroğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. "Çocuklarımın yanında darbedildim, burnum kırıldı. Sadece onları korumaya çalıştım" diyen baba, "Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da Marmaray hattında iki çocuğuyla birlikte seyahat eden sağlık çalışanı Deniz Eroğlu, kapı önünü kapatan bir yolcuya yaptığı uyarının ardından çıkan tartışma sonucu darbedildi. Olay sırasında çocuklarının gözleri önünde yumruklanan ve burnu kırılan Eroğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Ekol TV'ye konuşan baba Eroğlu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. 'Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?' dedim. O da 'şuradan geçsene abi' dedi. Ben de sinirlendim, 'neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var' dedim.

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

"BANA YUMRUK ATTI VE KAÇTI"

Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı'dan Küçükyalı'ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Daha sonra hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı. Ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı. Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum.

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

"ÇOCUKLARINIZIN YANINDA DAYAK YİYORSUNUZ"

Eşim öğretmendi, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp 'bu konuyu sen fişekledin' dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti.

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

"AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ"

Benim Süreyya Plajı'nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir."

İstanbul, Güvenlik, Marmaray, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 34ts6665:
    Sedat Peker olayı araştırıyormuş.. devletin veremeyeceği cezayı verecektir. 353 20 Yanıtla
    Mesut Zafer:
    Sen gerçekte Sedat Peker misin çünkü aklı başında olan hiçbir Türk vatandaşı devletin veremeyeceği cezayı Sedat verecek diye yazamaz ya sensin ya meczup biri. 0 0
  • 198919:
    Bir devlet adl ile yükselir. zulm ile yıkılır… 301 10 Yanıtla
  • kurt ensar:
    o 2 adamıda bulun türk gençliğine emanet edin lütfen ! 295 8 Yanıtla
  • Semih Öz:
    yakında o mavi gömlekli arkadaşın videosunu da burada izleriz muhtemelen. dediği gibi olayı o fişekliyor. 237 4 Yanıtla
  • ozcan1974:
    Reis gereğini yaparrrrr 65 20 Yanıtla
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