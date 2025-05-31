3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü - Son Dakika
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3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü

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3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü
31.05.2025 12:57  Güncelleme: 13:40
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3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü
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Gaziantep'te üç çocuk annesi Asiye Baytap'ın aile içi infaza kurban gittiği tespit edildi. Asiye'nin katil zanlısı olarak annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu suçunu kabul eden anne, 25 yaşındaki kızını boğduğunu itiraf etti.

Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesi kadının öldürülmesiyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

3 çocuk annesini kadına aile içi infaz! Anne boğarak öldürmüş

ÖLÜ BULUNAN KADININ AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

ANNE, KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 çocuk annesini kadına aile içi infaz! Anne boğarak öldürmüş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY:
    Turklerin turkiyeli olduktan sonraki hali. gercekten cok yazık. 13 11 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    namus işi zaten belli , herkes kaldırmaz Allah kimsenin başına vermesin başına gelmeyen bu durumu bilmez 12 11 Yanıtla
  • KEMAL OĞUZ:
    editör ne biçim başlık bu ya? sizin bir Türkçeciniz yok mu? 16 2 Yanıtla
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