Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezini Ziyaret Etti

14.03.2026 21:37
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'deki AR-GE merkezini ziyaret ederek bilgi aldı ve teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de ismi verilen "M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi"ni ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Karpuzatan Mahallesi'nde Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) hibe desteğiyle Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından kurulan ve bir süre önce ismi verilen AR-GE merkezinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, merkezde emeği geçenlere teşekkür etti.

KTB'nin sürekli proje ürettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün borsamızın geldiği nokta itibarıyla baktığımız zaman zaten akredite bir borsa. Yani 5 yıldızlı borsa. Bugün eş değerleri olan Fransa, Almanya, İngiltere'deki borsalar hangi standartlarda hizmet veriyorsa, KTB de bu standartlarda hizmet veriyor. Bütün çalışma arkadaşlarıma şehrime böyle bir katkı yaptıkları için teşekkür ederim. KTB, bir proje üretme merkezi gibi. Jeotermal projesini dinlediniz, inşallah yakında o da başlayacak. Öteki taraftan AR-GE, yani ilimle ticareti birleştiriyorlar. Doğru olan bu. Ben kendilerini kutluyorum. Özellikle Türkiye'ye de müthiş katkıları var. Recep kardeşim benim Ankara'da mesai arkadaşım. Bir taraftan lisanslı depoculuğun kurulmasında öncülük ettiler diğer taraftan Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmasına da ortak olarak öncülük ediyorlar."

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise tarım ve hayvancılığın gelişimine yön veren, üreticinin yanında duran ve sektörün geleceğini planlayan bir kurum olma anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda önemli yatırımları hayata geçirerek Kayseri'nin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmeye gayret ettiklerini belirten Bağlamış, tüm çalışmaların merkezinde ise bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

