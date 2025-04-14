Hisarcıklıoğlu Manavgat'ta MATSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu Manavgat'ta MATSO'yu Ziyaret Etti

Hisarcıklıoğlu Manavgat\'ta MATSO\'yu Ziyaret Etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, MATSO'da toplantı yaparak, Manavgat'ın ekonomisi ve projeleri hakkında bilgi aldı.

14.04.2025 13:25
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Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MATSO) ziyaret etti.

MATSO hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

MATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin GÜNGÖR, Manavgat'ın ekonomisinin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğimizi belirti.

MATSO'dan eğitime ve sağlığa önemli katkı

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB'un destekleriyle Manavgat'a kazandırılan 12 derslikli TOBB Ahmet Boztaş Anaokulu hakkında bilgi vererek, okulun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını ifade etti. Başkan Güngör, bu eğitim yatırımı ile birlikte geleceğe yatırım yapıldığını vurguladı.

Ayrıca Manavgat'a kazandırılan MATSO Kızılay Kan Alma Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Güngör, bu merkezin toplum sağlığı açısından önemli bir boşluğu dolduracağını ve bölge halkına kesintisiz hizmet sunacağını belirtti.

Yeni hizmet binası talebinde bulundu

Toplantıda, MATSO'nun mevcut hizmet binasının kapasite olarak yetersiz kaldığını belirten Başkan Güngör, artan üye sayısı ve büyüyen hizmet hacmi doğrultusunda yeni bir hizmet binasına duyulan ihtiyacı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti. Bu talebin hayata geçirilmesiyle, üyelerin daha konforlu ve hızlı hizmet almasının sağlanacağı vurguladı.

Güngör ayrıca, 2024 yılı faaliyetlerini aktardı ve üyelerin talepleri ile sorunlarını içeren bir dosyayı Başkan Hisarcıklıoğlu'na sundu.

"Manavgat, Türkiye'nin turizm lokomotiflerinden biridir"

Başkan Hisarcıklıoğlu, 5 yıldızlı otelleri ve yatak kapasitesi ile Manavgat'ın sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin turizm lokomotiflerinden biri olduğunu belirterek Manavgat'ın yılda 6 milyona yakın turist ağırladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu turizmi, tarımı ve ticareti ile Manavgat'ın ekonomik potansiyeline dikkat çekti.

"MATSO, Avrupa standartlarında hizmet veriyor"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MATSO'nun 5 yıldızlı ve Avrupa'daki Oda ve Borsalarla aynı standartlarda hizmet verdiğini vurgulayarak, akreditasyon anlamında da örnek bir kurum olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, MATSO'nun 30. kuruluş yılını da kutladı.

Hisarcıklıoğlu, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve yönetiminin çalışmalarından övgüyle bahsederek, üyelerin sorunları ve taleplerine yönelik yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirip MATSO'nun örnek bir oda olduğunu vurguladı.

Başkan Güngör'ün üye talep, sorun ve çözüm önerileri konusunda sürekli kendilerine dosya sunduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Üyelerinizin beklenti ve sorunlarını bize doğrudan ve düzenli şekilde aktarıyorsunuz. Biz sizin çalışmalarınıza şahidiz ve çalışmalarınızdan memnunuz. Bu sayede bizler de gelişmeleri yakından takip edebiliyor ve gereken desteği sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu Manavgat'ta MATSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika

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