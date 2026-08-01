Hisarcıklıoğlu: Muğla\'nın Potansiyeli Büyük

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Odaları ve Borsası Müşterek Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ortak akıldan uzaklaşmadan ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. İnanıyorum ki Muğla; ticarette, turizmde, sanayide ve ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muğla Odaları ve Borsası Müşterek Meclis Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına bölgede yaşanan yangın felaketleri nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Hisarcıklıoğlu, Muğla'nın sanayiden tarıma, turizmden ihracata kadar Türkiye ekonomisinin en dinamik ve stratejik şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Muğla sadece misafir ağırlamıyor, üretiyor ve ihraç ediyor"

Muğla'nın çok yönlü ekonomik yapısına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yaklaşık bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarıyla dünyaya doğrudan bağlanan Muğla; turizmden tarıma, su ürünlerinden zeytinyağına, madencilikten yat imalatına kadar dev bir ekonomik potansiyele sahip. Muğla sadece misafir ağırlamıyor; üretiyor, ihraç ediyor ve ülkemize döviz kazandırıyor. Su ürünleri, zeytin, zeytinyağı, bal ve narenciyede Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alıyor" dedi.

Toplantı öncesinde MUTSO Zeytinpark'ı ziyaret ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu; coğrafi işaretli, yerel ve yöresel ürünlerin tanıtım ve satış faaliyetlerini yerinde inceleyerek MUTSO yönetimini ve girişimcileri tebrik etti.

MUTSO ve Muğla oda-borsalarına övgü

Muğla'daki 6 Oda ve Borsanın tamamının 5 yıldızlı "Akredite" hizmet sunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş'un TOBB Genel İdare Kurulu'nda da birlikte görev yaptığını belirterek; "Bülent Başkanımız üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor, Ankara'da sizleri en iyi şekilde temsil ediyor" dedi. Hisarcıklıoğlu ayrıca meclisteki 4 kadın üyeyi de özel olarak tebrik etti ve toplantı öncesinde şehre kazandırılan TOBB Fen Lisesi'ni ziyaret ettiklerini aktardı.

Küresel sıkıntılar masada

Dünya ve ülke ekonomisindeki sürece değinen Hisarcıklıoğlu, bölgesel savaşlar, AB pazarındaki daralma ve Çin'in haksız rekabetinin yanı sıra iç piyasada yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kredi kısıtlarının işletmeleri zorladığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, iki hafta önce Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürlerini TOBB Birlik Merkezinde ağırlayarak daralan kredi limitleri, yüksek faizler, işlem masrafları ve aşırı teminat taleplerini bizzat ilettiklerini aktardı. Kredi kısıtlarının en çok KOBİ'leri etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, girişimleri sonucunda düşük faizli ve uzun vadeli, KGF kefaletli TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başlatıldığını duyurdu. Muğla'da bugüne kadar 13 bin 382 firmanın KGF kefaletiyle krediye ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, KGF destekli kredilerin daha da artırılması için görüşmelerin sürdüğünü ve kısa sürede olumlu sonuç beklediklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde 2. çeyrekte turizm gelirlerinin yüzde 3 azaldığını; Muğla'da da son 3 ayda turist sayısında gerileme yaşandığını ifade etti. MUTSO'nun da talepleri doğrultusunda turizm sektörü için sağlanan destekleri sıralayan Hisarcıklıoğlu, Konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirildiğini, Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar TL ilave finansman sağlandığını, çalışan başına aylık bin 270 TL asgari ücret desteği sunulduğunu, işletme belgeli tesislerde çalışanlar için 3 bin 500 TL prim desteği getirildiğini açıkladı ve bu desteklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Girişimci umutsuz olamaz: birlik olacağız"

Toplantıda dile getirilen tüm sorun ve önerilerin Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara iletileceğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Asla umutsuz değilim, zaten girişimci umutsuz olamaz. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi verecektir. Sırt sırta, gönül gönüle bu zor günleri aşacağız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim; kimseyi fikrinden veya inancından dolayı dışlamayalım. Ortak akıldan uzaklaşmadan ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. İnanıyorum ki Muğla; ticarette, turizmde, sanayide ve ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.