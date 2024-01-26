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Hizmet-İş ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Hizmet-İş ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçisinin çalışma saatleri, mesai ücretleri ve iş haklarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Arslan, belediye işçilerinin pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediye personelinin haklarının arttığını belirtti.

26.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:51
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Hizmet-İş ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

ANKARA - Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçisinin çalışma saatleri, mesai ücretleri ve iş haklarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan sözleşmenin imza törenine, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katılım sağladı.

"Sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz"

Arslan, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Elbette sizler daha fazlasını hak ediyorsunuz. Daha çok çalışıyorsunuz biliyorum. Pandemi de kamu görevlileri özellikle işlerini takip ederken belediye işçileri olarak Etimesgut'un sokaklarını temizlemeye, parklarına sahip çıkmaya ve yollarını yapmaya devam ettiniz. Pozitif çıkan vatandaşlarımız negatife döner dönmez işinin başına geldi." diye konuştu.

"Herkesin evine kapandığı dönem biz sokaklardaydık"

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yanı sıra belediye işçilerinin de büyük sınavlar verdiğini hatırlatan Arslan, "Herkesin evine kapandığı dönem biz sokaklardaydık. Bu şehri temiz tutmak, yaşanabilir kılmak konusundaki başkanımızın iradesine sahip çıktık" dedi.

Yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediye personelinin güzel haklar elde ettiğine dikkati çeken Hizmet-İş Genel Başkanı Arslan, "Rakamlar Türkiye'nin gelecekteki normalleşmesi ile de ilgili. Enflasyonun hızla aşağıya çekildiği, Türkiye'nin hayat pahalılığı nedeniyle şikayetlerin azaldığı inşallah gerçekleştirirsek bu ücretlerin bizim açımızdan kıymeti devam eder" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in Arslan'a takdim ettiği plaketin ardından tamamlandı.

Hizmet-İş ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Hizmet-İş ile Etimesgut Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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