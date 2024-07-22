Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Ek Zam Talebinde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Ek Zam Talebinde Bulundu

Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No\'lu Şube Başkanı Ek Zam Talebinde Bulundu

Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan işçiler için en düşük ücretin 42 bin TL olması talebinde bulundu.

22.07.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, "1 Ocak tarihinden bugüne yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında ezilen ve mağdur olan üyelerimizin en düşük ücretinin 42 bin lira olması hususunda ek zam talebimizi Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletmiş bulunmaktayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan 8 bin işçi için ek zam talebinde bulunduklarını ifade eden Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Enes Şeker, şu açıklamalarda bulundu;

"1 Ocak 2024 tarihinde yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin beklentileri gerçekleştirilmiş, 1 Temmuz 2024 tarihinde enflasyon, hayat pahalılığı ve ücret kayıplarının ortaya çıkaracağı duruma göre ek zam oranı ile ilgili taraflar olarak tekrar bir araya gelerek Temmuz ayında görüşülmek üzere sözlü mutabakat sağlanmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinden önce seçildikleri takdirde tüm Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanı işçilerin ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapacağını söyleyen, emeği ve ekmeğin değerini bildiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ifadeleri ve üyelerimize verdiği söz ortadadır. Bu anlamda, 1 Ocak tarihinden bugüne yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında ezilen ve mağdur olan üyelerimizin en düşük ücretinin 42 bin TL olması hususunda ek zam talebimizi Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletmiş bulunmaktayız. Hem üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi hem de verilen sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olup, gelişmeleri üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isterim." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Ek Zam Talebinde Bulundu - Son Dakika

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