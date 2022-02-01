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Hobisi işi oldu! Kazları başkenti Kars'a bile satıyor - Son Dakika

Hobisi işi oldu! Kazları başkenti Kars'a bile satıyor

01.02.2022 11:57

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yıl önce hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştüren Yasin Okutan, şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz satıyor.

Hacımirzalı Mahallesinde 2018 yılında bahçesinde hobi olarak 3 kaz alıp yetiştirmeye başlayan Yasun Okutan, 4 yıl sonra üretimi artırdı. Hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştüren Okutan, kazın başkenti olarak bilinen Kars dahil birçok kente satış yapıyor.

"YETİŞKİNLERİ 120 TL'DEN SATIYORUM"

Kazların yanında ördek ve tavuk çeşitlerinin de üretimini yapan Okutan, "Kazlar çok zeki ve akıllı hayvanlar. Benim geldiğimi arabanın sesinden bilirler gelirler. Ben hobi olarak bu işe başladım. Bir kısmını geçtiğimiz günlerde Güneydoğu'ya sattım şu an 150 tane kazım var. 2018 yılında 3 yetişkin kaz ile başladım. 25 yavru aldım ve büyüttüm. Zaman içinde kuluçka makinesi aldım. Kars'a Diyarbakır'a kaz satıyorum. Talep çok. Yetişkinleri 120, yavruları 30, yumurtasını 5 TL'den satıyorum. Kazın başkenti Kars'a buradan kaz yolluyoruz. Yavru alıyorlar" diye konuştu.

Hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştürdü! Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor
Hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştürdü! Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor
Hobi olarak başladığı işi ticarete dönüştürdü! Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor
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Türk Lirası, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobisi işi oldu! Kazları başkenti Kars'a bile satıyor - Son Dakika Ekonomi


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