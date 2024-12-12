Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın - Son Dakika
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Ekonomi

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın

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Hollanda Bankalar Birliği, artan jeopolitik gerginlikler ve olası siber saldırılar nedeniyle halka evde nakit tutmalarını önerecek. Toplantıda, ülkedeki ödeme altyapısında yaşanabilecek problemler ve nakit ihtiyacı değerlendirilecek.

12.12.2024 14:48  Güncelleme: 15:51
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Hollanda bankaları, jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor. Hollanda basınında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin artığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek. Konun gündeme gelmesi halkta büyük şaşkınlığa neden oldu.

"EVDE NAKİT PARA TUTUN"

Toplantının ardından Hollanda Bankalar Birliği, dünyadaki jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle ilk defa halka evde nakit tutma tavsiyesinde bulunacak. Bu konuda yapılacak görüşmelere tüketiciler birliği, yaşlı örgütleri, ödemeler birliği gibi çeşitli sosyal gruplar da dahil edilecek. Toplantıda olası bir sorunda ne kadar nakit miktarına ve hangi para kupürlerine ihtiyaç duyulacağı çalışılacak. Ayrıca, ödeme altyapılarında sorun yaşanması halinde mali işlemlerin nasıl yapılabileceği de ele alınacak.

SAVUNMA BAKANI RUSYA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, daha önce yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, bu nedenle halkının evinde her zaman bir miktar nakit bulundurması gerektiğini belirtmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hollanda Sigortacılar Birliği ise, evde yüksek miktarda nakit bulundurmanın hırsızlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Hollanda\'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
Kaynak: AA

Hollanda, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cetin Kaplan:
    paramız yok 2 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Şan oğlum siz kaşınıyorsunuz. Rusya ile işimiz ne uğraşıyorsunuz. İkinci dünya savaşında dersinizi almadınız mı? 0 0 Yanıtla
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