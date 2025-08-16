Hollanda Gemisi Marmaris'te - Son Dakika
Hollanda Gemisi Marmaris'te

Hollanda Gemisi Marmaris\'te
16.08.2025 15:50
Oosterdam kruvaziyeri, 2000'den fazla yolcusuyla Marmaris'e geldi, ardından Rodos'a yola çıktı.

Hollanda bayraklı kruvaziyer "Oosterdam", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Alanya'dan demir aldıktan sonra rotasını Marmaris'e çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Kruvaziyerde çoğu ABD, Kanada ve Hollanda uyruklu 2 bin 94 yolcu ve 780 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Kaynak: AA

