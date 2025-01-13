Hollanda, Türkiye\'nin İki Tekerli İhracatında Birinci Oldu

Ekonomi

Türkiye'nin geçen yıl iki tekerli kara taşıtları ihracatında Hollanda 21,7 milyon dolarla ilk sıraya yerleşirken, oransal olarak Fas ve Irak en fazla ihracat artışı yakalanan ülkeler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye, 2024'te120 ülkeye iki tekerlekli (bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet) taşıt sattı.

Önceki yıla göre ihracat 86 milyon dolardan 76 milyon dolara gerilese de bazı ülkelere yönelik artışlar dikkati çekti.

Türkiye, geçen yıl 28 ülkeye 100 bin doların üzerinde, 9 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ve Hollanda, Finlandiya ve Almanya'ya ise 10 milyon doların üzerinde ihracat gerekleştirdi.

İtalya, Almanya, Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde azalma yaşanırken Hollanda'ya ihracat 17,5 milyon dolardan yüzde 24 artışla 21,7 milyon dolara çıktı.

2023'te en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında birinci olan Finlandiya'ya ihracat, 19,7 milyon dolardan yüzde 2,8 azalmayla geçen yıl 19,1 milyon dolara düştü.

Buna göre, Finlandiya ikinciliğe gerilerken Hollanda, 21,7 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla iki tekerlekli taşıt ihraç ettiği ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Miktar olarak en fazla ihracat artışının yaşandığı diğer ülke Romanya oldu. Geçen yıl bu ülkeye ihracat 3 milyon 746 bin dolardan yüzde 68,7 artışla 6 milyon 320 bin dolara çıktı.

Oransal açıdan değerlendirildiğinde ise en fazla ihracat artışı Fas ve Irak'a yönelik oldu. Fas'a 437 bin dolarlık ürün satıldı ve yüzde 455'lik bir artış yakalandı. Irak'a ihracat ise 103 bin dolardan yaklaşık 400 bin dolara ulaştı ve yüzde 286,8'lik bir yükselişe imza atıldı.

Türk ihracatçıları, bazı noktalarda daralan satışlarını yeni pazarlara yönelik yaptıkları girişimlerle artırmaya çalıştı. - BURSA