HOMETEX Fuarı Küresel Hedeflerle Büyüyecek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak, HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nı yurt dışına taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Ocak, AA muhabirine, 1991'de kurulan TETSİAD'ın sektörün çatı kuruluşu olduğunu ve Türkiye genelinde 1500'e yakın üyesinin bulunduğunu söyledi.

TETSİAD'ın organizasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen fuarın ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen firmalarını ağırladığını belirten Ocak, HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nın Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tekstil buluşması olduğunu vurguladı.

Ocak, her yıl mayıs ayında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan HOMETEX'in sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul'da buluşturduğunu anlattı.

Küresel konjonktürde birçok fuara ilginin azaldığını dile getiren Ocak, en son yapılan HOMETEX'te 11 hol ve 200 bin metrekarelik alanın tamamen dolduğunu, fuara 175 bini aşkın ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Fuarın çok güzel bir ivme yakaladığını vurgulayan Ocak, dernek olarak yaptıkları Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (UR-GE) çalışmalarıyla fuara binlerce yabancı katılımcı geldiğini ifade etti.

Fuarın bilinirliğinin artması için yurt dışında reklam çalışmaları yaptıklarını belirten Ocak, "HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nı yurt dışında da tanıtıyoruz. Her geçen yıl daha iyi fuar yapmak için çalışıyoruz. HOMETEX'i sadece İstanbul'da yapmak değil, dünyaya taşıma hedefimiz var. HOMETEX World adı altında dünyanın her yerinde fuarlar yapacağız, milli katılımlar yapacağız. Fuarcılık işini çok geliştireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Ocak, ev tekstili konusunda dünyadaki ihtisas fuarlarına milli katılım organizasyonlarını artıracaklarını ve bu fuarlar iş birliği yaparak HOMETEX'i o ülkelere taşıyacaklarına dikkati çekti.

Fuar katılımcılarına verilen desteklerin de artacağını vurgulayan Ocak, " Ankara'da yaptığımız istişareler sonucunda HOMETEX Fuarı prestijli fuar uygulaması kapsamına alındı. Eskiden 300 bin lira kadar bu fuara teşvik veriliyordu. Şu anda 1 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Bu rakam enflasyon oranına göre her yıl yenilenecek. Bunun da katılımcılar için çok büyük bir avantaj olacağını tahmin ediyoruz. Çok iyi olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Ocak, Mayıs 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan HOMETEX fuarına çalışmaların başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"2026'da çok başarılı bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum. Dünya mutlaka bu krizden, bu kaostan çıkacak. O zaman gelecekleri adres Türkiye ve ev tekstil sektöründe ise HOMETEX Fuarı olacak. Onun için çok umutluyuz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bütün paydaşlarımız çok heyecanlı ve yeni ürünlerini hazırlayıp sunmaya çalışıyorlar."

"Yıllık 3 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyoruz"

Dernek olarak yurt dışındaki fuarlara da katılım için organizasyonlar düzenleyeceklerini dile getiren Ocak, hangi ülkede ihtisas fuarı varsa o konuda üretim yapan, bilgili ve ihtisas sahibi üyeleri TETSİAD olarak o fuarlara götüreceklerini söyledi.

Ev tekstili sektörünün kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Ocak, şunları kaydetti:

"Şu anda ev tekstili sektörü ihracatının kilogram fiyatı 8,75 dolar. Türkiye ihracatının kilogram fiyatı ise 1,7 dolar civarında. Bu ortalamada otomobil de var, makine de var, maden de var. Ev tekstili sektörünün kıymetini buradan anlamamız lazım. Neredeyse Türkiye ortalamasının 5 katı. Biz şu anda sektör olarak yıllık 3 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyoruz, ithalatımız da 760 milyon dolar civarında. Yani biz sektör olarak cari fazla veriyoruz ve çok istihdam sağlıyoruz. Onun için hedefimiz ev tekstilinde sektöründeki ihracat kilogram fiyatını 10 dolar ve üstüne taşımak. Bunu da en kısa zamanda yapacağımıza inanıyorum."

TETSİAD'da 15 yıldır görev yaptığını hatırlatan Ocak, ekim ayında yapılacak seçimde kendisinin başkanlığa aday gösterildiğini ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.