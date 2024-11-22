Honda'dan Katı Hal Batarya Demo Hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Honda'dan Katı Hal Batarya Demo Hattı

Honda, katı hal bataryaları için demo üretim hattını tanıtarak elektrifikasyon stratejisine hız verdi.

22.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda, tamamen katı hal bataryalarına yönelik olan demo üretim hattını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Honda, yatırımlarına ve işbirliklerine devam ediyor. Japonya'nın Tochigi Eyaleti'ndeki Sakura şehrinde bulunan AR-GE tesisinde Honda mühendisleri tarafından geliştirilen katı hal bataryalara yönelik demo üretim hattı sunuldu.

Batarya hücrelerinin temel özelliklerini belirlemek üzere demo hattında seri üretime yönelik teknik incelemeler gerçekleştiriliyor. Honda, üretilen katı hal

2050 karbon nötr vizyonu ve hedefleri çerçevesinde Honda, katı hal bataryaların seri üretimi için gereken süreçleri canlandıran bir demo üretim hattı kurdu. Japonya'da yaklaşık 27 bin 400 metrekare alana kurulu tesis ve ekipmanlar dahil olmak üzere bu kapsamda 92,4 milyon dolarlık (43 milyar yen) yatırım gerçekleştirildi.

Tesis, elektrot malzemenin tartılması ve karıştırılması, üretilen elektrotun kaplanması ve silindirin preslenmesi, hücrelerin oluşturulması ve modülün montajı gibi süreçlerin tamamını teyit etme olanağı sağlayan ekipmanlarla donatılıyor.

Demo hattının 2025'in ocak ayında batarya üretimine başlaması planlanırken, seri üretim teknolojileri kullanılarak her bir üretim sürecinin maliyetleri doğrulanacak ve batarya hücresinin özellikleri de geliştirilecek.

Otomobil, motosiklet ve uçak da dahil olmak üzere çok sayıda mobilite aracında katı hal batarya kullanımına odaklanan Honda, ölçek ekonomisi kullanarak batarya maliyetlerini düşürmeyi ve bu sayede insanların mobilite ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

"Honda ve Japonya için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Başkanı ve Temsilci Direktörü Keiji Otsu, tamamen katı hal batarya teknolojisinin elektrikli araçlar için oyunun kurallarını değiştirecek bir yenilik olduğunu belirtti.

Otsu, bataryaların bugüne kadar otomobillerin gelişimini sağlayan motorların yerini alacağını ve Honda'nın elektrikliye geçiş dönüşümünde batarya alanındaki ilerlemelerin itici güç olacağına inandıklarının altını çizerek, "Honda ve Japonya için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Honda'nın müşterilerine yeni değerler sunabilmek için tamamen katı hal bataryalarıyla donatılmış mobilite ürünlerini mümkün olan en kısa sürede pazara sunmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Otomobil, Japonya, Honda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda'dan Katı Hal Batarya Demo Hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
15:20 Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi
15:18 Merkez Bankası rezervleri azalmaya devam ediyor Merkez Bankası rezervleri azalmaya devam ediyor
15:16 Araç alım satımında yeni dönem Araç alım satımında yeni dönem!
15:11 Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti
15:11 Genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıkların ifadesi “pes“ dedirtti Genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıkların ifadesi "pes" dedirtti
15:06 Ünlü Oyuncu Bade İşçil’den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması
14:57 Mahsun Kırmızıgül’den yaz saati uygulamasına tepki Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki
14:55 Mourinho Cristiano Ronaldo’yu telefonla aradı Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 11:42:32. #1.13#
SON DAKİKA: Honda'dan Katı Hal Batarya Demo Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.