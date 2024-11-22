Honda'dan Katı Hal Batarya Demo Hattı

Ekonomi

Honda, tamamen katı hal bataryalarına yönelik olan demo üretim hattını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Honda, yatırımlarına ve işbirliklerine devam ediyor. Japonya'nın Tochigi Eyaleti'ndeki Sakura şehrinde bulunan AR-GE tesisinde Honda mühendisleri tarafından geliştirilen katı hal bataryalara yönelik demo üretim hattı sunuldu.

Batarya hücrelerinin temel özelliklerini belirlemek üzere demo hattında seri üretime yönelik teknik incelemeler gerçekleştiriliyor. Honda, üretilen katı hal

2050 karbon nötr vizyonu ve hedefleri çerçevesinde Honda, katı hal bataryaların seri üretimi için gereken süreçleri canlandıran bir demo üretim hattı kurdu. Japonya'da yaklaşık 27 bin 400 metrekare alana kurulu tesis ve ekipmanlar dahil olmak üzere bu kapsamda 92,4 milyon dolarlık (43 milyar yen) yatırım gerçekleştirildi.

Tesis, elektrot malzemenin tartılması ve karıştırılması, üretilen elektrotun kaplanması ve silindirin preslenmesi, hücrelerin oluşturulması ve modülün montajı gibi süreçlerin tamamını teyit etme olanağı sağlayan ekipmanlarla donatılıyor.

Demo hattının 2025'in ocak ayında batarya üretimine başlaması planlanırken, seri üretim teknolojileri kullanılarak her bir üretim sürecinin maliyetleri doğrulanacak ve batarya hücresinin özellikleri de geliştirilecek.

Otomobil, motosiklet ve uçak da dahil olmak üzere çok sayıda mobilite aracında katı hal batarya kullanımına odaklanan Honda, ölçek ekonomisi kullanarak batarya maliyetlerini düşürmeyi ve bu sayede insanların mobilite ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

"Honda ve Japonya için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Başkanı ve Temsilci Direktörü Keiji Otsu, tamamen katı hal batarya teknolojisinin elektrikli araçlar için oyunun kurallarını değiştirecek bir yenilik olduğunu belirtti.

Otsu, bataryaların bugüne kadar otomobillerin gelişimini sağlayan motorların yerini alacağını ve Honda'nın elektrikliye geçiş dönüşümünde batarya alanındaki ilerlemelerin itici güç olacağına inandıklarının altını çizerek, "Honda ve Japonya için önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Honda'nın müşterilerine yeni değerler sunabilmek için tamamen katı hal bataryalarıyla donatılmış mobilite ürünlerini mümkün olan en kısa sürede pazara sunmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.