Hopi\'de Yönetim Değişiklikleri

Hopi Satış ve Ticari İş Ortakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gamze Bektaş, Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) pozisyonuna ise Murat Taşbaş atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "müşteri teknolojileri" alanında faaliyet gösteren Hopi, yenilikçi vizyonuyla 10'uncu yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, satış alanında deneyim sahibi Bektaş'ı, 2 Nisan itibarıyla Hopi'nin Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu Bektaş, 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Turquality Yönetici Geliştirme Programı'nı tamamladı.

Kariyerinin ilk yıllarında Coca Cola İçecek ve Enter Telekom'da Satış Müdürü olarak görev alan Bektaş, ardından Turkcell'de Büyük Müşteriler, Kurumsal Çözümler ve Orta ve Büyük Müşteriler Satış birimlerinde Grup Satış Müdürü görevlerinde bulundu.

Turkcell'deki 10 yıllık çalışma hayatının ardından Vodafone'a Kurumsal Satış Kıdemli Müdürü olarak atanan Gamze Bektaş, daha sonra Arvento Mobil Systems'de Türkiye Satış Direktörlüğü görevini üstlendi.

Bektaş, Hopi'de Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı görevi ile satış organizasyonundan sorumlu olarak, farklı ürünlerdeki satış gücünü artırmak amacıyla bir araya getirilen "Ticari İş Ortaklıkları" ve "Customer Success" ekiplerinin liderliğini üstlenecek.

Hopi'nin kurucu ekibinden Taşbaş yeniden görevde

Hopi'nin kurucu ekibinde yer alan Murat Taşbaş ise 3 yıl aranın ardından 14 Nisan itibarıyla yeniden Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak göreve başladı.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Taşbaş, kariyerine Gima'da başladı. Buradaki 8 yıllık deneyimi boyunca Uygulama Geliştirme Yöneticisi olarak görev aldı. 2006 ile 2013 arasında Boyner Büyük Mağazacılık'ta İş Analizi ve Karar Destek Sistemleri Birim Yöneticisi görevini üstlendi.

Bu süreçte, YKM ve Boyner Büyük Mağazacılığın birleşmesi, kasa sistemlerinin dönüşümü gibi birçok projeyi yönetti. 2015'te Hopi'nin kuruluşuyla birlikte CTO olarak atanan Taşbaş, bu görevi 2022'ye kadar sürdürdü.

Ardından 3 yıl boyunca Fuudy'de CTO olarak görev yaparak Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetimi ekiplerinin yönetimini üstlendi. Hopi'de CTO görevini bir kez daha üstlenen Taşbaş, Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetimi ekiplerine liderlik edecek.