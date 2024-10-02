HSG Laser, MAKTEK Avrasya 2024'te Yeniliklerini Tanıtıyor

Ekonomi

Metal şekillendirme ekipmanları ve çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından HSG Laser, MAKTEK Avrasya 2024'te yeni ürünlerini sergiliyor.

Metal şekillendirme ekipmanları ve çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından HSG Laser, 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen MAKTEK Avrasya 2024'te, metal kesme çözümlerini sergiliyor. Yapılan açıklamaya göre; şirket, bu yılki fuarda, küçük boru işlemeden yüksek güçlü sac kesmeye kadar uzanan gelişmiş metal kesme çözümlerini sunuyor. - İSTANBUL