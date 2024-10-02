Metal şekillendirme ekipmanları ve çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından HSG Laser, MAKTEK Avrasya 2024'te yeni ürünlerini sergiliyor.
Metal şekillendirme ekipmanları ve çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından HSG Laser, 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen MAKTEK Avrasya 2024'te, metal kesme çözümlerini sergiliyor. Yapılan açıklamaya göre; şirket, bu yılki fuarda, küçük boru işlemeden yüksek güçlü sac kesmeye kadar uzanan gelişmiş metal kesme çözümlerini sunuyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › HSG Laser, MAKTEK Avrasya 2024'te Yeniliklerini Tanıtıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?