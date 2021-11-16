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Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu

16.11.2021 12:47
Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu

Huawei Watch GT 3'ün yeni iki modeli Türkiye'de ön satışa sunuldu.

Huawei Watch GT 3'ün yeni iki modeli Türkiye'de ön satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, HarmonyOS 2.1 işletim sistemine sahip 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatleri ön satışla müşterin beğenisine sundu.

Klasik tasarıma sahip, son teknoloji malzemelerden üretilen ve 14 günlük pil ömrüne sahip akıllı saatler, TruSeen 5.0+ ile daha doğru sağlık ve fitness izleme imkanı sağlıyor. Yeni modeller, hayatı daha kolay ve rahat hale getirmek için bilimsel verileri kullanarak tüketicilerin fitness hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor.

Yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sunan dokunsal geri bildirimli döner bir taca sahip saatler, sahip oldukları satranç tahtası tasarımı sayesinde daha rahat çalışarak serbestçe hareket ettirilebiliyor ve yakınlaştırılabiliyor.

Daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç tüketimi ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunmak için kavisli bir tasarımın benimsendiği modeller, kullanıcılara daha doğru coğrafi konumlandırma sağlıyor.

Yeni modeller, kullanıcının antrenman verilerini kaydediyor, analiz ediyor; eğitim yoğunluğunu ayarlıyor, atletik gelişim için eğitim yoğunluğunu kademeli olarak artırıyor.

100'den fazla egzersiz modu sunuyor

Huawei Watch GT 3, 18 profesyonel egzersiz modu, 12 açık hava antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağa tırmanma, kros koşusu, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı ve golf) dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz ve 6 kapalı antrenman modu (yürüyüş, koşu, bisiklet, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) sağlıyor.

Huawei Watch GT 3'ün 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden 2 bin 699 TL ve 3 bin 399 TL fiyatlarıyla ön satışa sunuldu. 4 ay vade farksız taksit imkanıyla satın alınabilecek saatlerde 100 TL ön ödeme karşılığında 200 TL fazladan indirim yapılıyor.

Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu
Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu
Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu
Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu

Türk Lirası, Türkiye, Fitnes, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Watch GT 3 Türkiye'de ön satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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