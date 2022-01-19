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Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor - Son Dakika

Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor

19.01.2022 17:59
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde kurulun Manda Sütü İşleme Tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde kurulun Manda Sütü İşleme Tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hürmetçi Mahallesinde, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Hacılar Belediyesi destekleri ile yapılan 'Manda Sütü İşleme Tesis' Projesi kapsamında 2020 yılında kurulan tesiste bugün günlük bir ton manda sütü işlenerek il içinde ve il dışında birçok satış noktasında manda sütünden üretilen yoğurt, kaymak, mozzarella gibi süt ürünlerini satışa sunuluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan, şehir ekonomisine katma değer katan manda sütü işleme tesisini ziyaret eden İl Müdürü Mustafa Şahin, üretim haneyi inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "Her gün sabah erkenden ev hanımları tarafından sağılan mandaların sütleri Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iktisadi işletmesi olan MANDAM firması tarafından frigo araçlarla evleri tek tek gezilerek toplanmaktadır. Develi, İncesu, Kocasinan ve Hacılar ilçelerinden toplanan manda sütleri tesise getirilerek üretime geçilmektedir. Bugün birlik üyelerin ürettikleri sütlerin hepsi alınarak tesiste işletme kayıt belgeli ve hijyenik bir şekilde üretilen İnek yoğurduna oranla sağlığa çok daha yararlı olan manda yoğurdu, Peyniri ve kahvaltı sofralarının ve geleneksel Türk tatlılarının vazgeçilmez tamamlayıcısı olan kaymak tüketicilere sunulmaktadır. Tesisin kurulması ile birlikte evlerde hijyenik olmayan ortamlarda etiketsiz üretimin önüne geçilerek bugün gıda mühendislerin kontrolünde kayıtlı ve kontrollü bir şekilde üretime geçilerek Kayseri manda yoğurdu bir marka haline getirilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor
Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor

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Mustafa Şahin, Kayseri, Hacılar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hürmetçi manda sütü bu tesiste markalaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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