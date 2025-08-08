Hyundai, 13 Ülkede 1 Milyon Ağaç Dikti

Hyundai, 10 yıllık ekolojik çalışması kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeye toplam 1 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu, IONIQ Ormanı girişiminin 10. yıl dönümünü ve dünya genelinde dikilen 1 milyon ağaç kilometre taşını kutluyor.

Ayrıca Hyundai, yapay zeka destekli marka kampanyası Ağaç Muhabirleri'ni (Tree Correspondents) de tanıttı.

Hyundai IONIQ lansmanını kutlamak amacıyla 2016'da başlatılan IONIQ Ormanı projesi, bu ay itibarıyla 13 ülkede toplam 1 milyon ağaç dikimiyle önemli bir başarıya ulaştı.

Ağaç Muhabirleri kampanyası, çevresel verilerden elde edilen bilgileri özel olarak geliştirilen büyük dil modeli (LLM) aracılığıyla anlatıya dönüştüren ve ağaçların "birinci ağızdan" hikayelerini aktaran bir yapay zeka kampanyası olarak öne çıkıyor.

IONIQ Ormanı 13 ülkede sürdürülüyor

IONIQ Ormanı ABD, Meksika, Kanada, Brezilya, Vietnam, Hindistan, Kore, Almanya, Suudi Arabistan, Çekya, Türkiye, Filipinler ve Çin olmak üzere 13 ülkede sürdürülüyor.

Proje, küresel ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmanın yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele, ekosistemlerin onarımı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına da destek sağlıyor.

Kampanya kapsamında Brezilya, Çekya ve Kore'deki IONIQ Ormanı ağaçlarına yerleştirilen izleyiciler aracılığıyla ağaçların ve çevrelerinin anlık ekolojik verileri toplanırken, veriler, The Weather Company gibi uzman kuruluşların dış kaynak verileriyle birlikte analiz edilerek büyük dil modeli sayesinde doğal dile çevrildi.

Böylece çevresel ölçümler, ağaçların "ağzından" anlatılan etkileyici hikayelere dönüştürüldü. Ağaç Muhabirleri tarafından "yazılan" bu makaleler, iklim değişikliği, orman kaybı ve ekosistemlerin bozulması gibi kritik konulara ışık tutuyor.

Kullanıcılar IONIQ Ormanı projesine dair daha fazla bilgi edinmek için Ağaç Muhabirleri'nin makalelerini "Tree Correspondents" adresinden okuyabilirken, kampanyanın perde arkasını gösteren resmi film, Hyundai Motor Türkiye Youtube kanalından izlenebiliyor.

Ön tanıtımı 21 Mart Uluslararası Orman Günü'nde yapılan Ağaç Muhabirleri kampanyası, yakın zamanda düzenlenen 2025 Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde Dijital El Sanatları kategorisinde iki Altın Aslan ve bir Gümüş Aslan kazandı.