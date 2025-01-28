Hyundai Electric Türkiye, Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hyundai Electric Türkiye, Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapacak

Hyundai Electric Türkiye, Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapacak

Hyundai Electric Türkiye, yerli girişimlerle iş birliği yaparak yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında çevre dostu teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, güçlü Ar-Ge altyapıları ile Türk girişimcilere destek olacaklarını belirtti.

28.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
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YENİ teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Hyundai Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, şirketin Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanındaki çalışmalarını geliştirmeye odaklandığını söyledi. İshakoğlu, "Yerli girişimlere yatırım yapacağız. Türk girişimcilerle iş birlikleri yaparak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Güney Kore'nin güçlü Ar-Ge altyapısını ve küresel projelerdeki deneyimini, Türk girişimcilere aktararak ortak çözümler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hyundai Grubu'nun Türkiye'deki bölgesel iş ortağı olan Hyundai Electric Türkiye, bu kapsamda kurumsal girişim sermayesi fonu oluşturmayı ve yenilikçi girişimlerle iş birliklerini artırmayı hedefliyor. İshakoğlu, şirketin Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanındaki çalışmalarını daha da geliştirmeye odaklandığını belirterek "Hyundai Electric, yenilenebilir enerji sektöründe yoğun Ar-Ge çalışmaları yapan öncü bir şirket. Geliştirdiğimiz güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji depolama sistemleriyle hem karbon salınımını azaltıyoruz hem de enerji verimliliğini artırıyoruz. Bu ürünler, enerji talebinin yoğun olduğu dönemlerde sistemin dengesini sağlayarak sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturuyor" diye konuştu.

'YENİLİKÇİ PROJELERE DE YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ'

"Dünya genelinde 'tükettiğin yerde üret' konseptinin yaygınlaşmasıyla bireysel enerji çözümlerine olan talep hızla artıyor. Hyundai Electric Türkiye, bu doğrultuda çatı tipi güneş enerjisi panelleri ve enerji depolama sistemleriyle hanelere yönelik çözümler geliştirmeye odaklanıyor" diyen İshakoğlu, Türkiye'nin güneşlenme süresi bakımından avantajlı bir konumda olduğunu söyledi. İshakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Evlerde çatı tipi güneş panelleri ve enerji depolama sistemleri artık daha yaygın hale gelecek. Bu teknolojilerle enerji maliyetlerini düşürürken, bireysel tüketicilere sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri ve küçük modüler reaktörler gibi yenilikçi projelere de yatırım yapmayı planlıyoruz."

'TÜRK GİRİŞİMCİLERLE ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

İshakoğlu, girişimcilik ekosistemine yönelik vizyonlarını ise şöyle açıkladı:

"Enerji sektöründe inovasyonun kalbi girişimcilerden geçiyor. Hyundai Electric Türkiye olarak, Türk girişimcilerle iş birlikleri yaparak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Güney Kore'nin güçlü Ar-Ge altyapısını ve küresel projelerdeki deneyimini, Türk girişimcilere aktararak ortak çözümler üretmeyi hedefliyoruz."

İshakoğlu, Güney Kore'nin Avrupa Birliği Horizon 2020 programına dahil olması ve TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı arasındaki iş birliği anlaşması sayesinde Türk girişimcilerin küresel projelerde daha aktif rol alabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Hyundai, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai Electric Türkiye, Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapacak - Son Dakika

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