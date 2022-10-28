İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli

Benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte yükü artan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yapmak için kolları sıvadı. Ancak İBB'nin zam talebi, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedildi. Konuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den açıklama geldi.

"BU TUTUM DEĞİŞMELİ"

Gökçe, teklifin reddedilmesine ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor. Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME'de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" dedi.