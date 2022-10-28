İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli - Son Dakika
Üye Girişi

İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli

28.10.2022 11:25

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam taleplerinin reddedilmesine tepki göstererek, "Kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME'de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" dedi.

Benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte yükü artan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yapmak için kolları sıvadı. Ancak İBB'nin zam talebi, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedildi. Konuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den açıklama geldi.

"BU TUTUM DEĞİŞMELİ"

Gökçe, teklifin reddedilmesine ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor. Halkı öne koyan, kurumlarımızın da ihtiyacını bir ölçüde karşılayacak teklifimiz ne yazık ki UKOME'de kabul edilmedi. Bu tutum değişmeli" dedi.

İBB, toplu ulaşıma zam teklifin reddedilmesine tepki gösterdi: Bu tutum değişmeli
YORUMLAR
500
Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü araçlara ve müze duvarına çarptı Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü araçlara ve müze duvarına çarptı

İETT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Bakan Nebati'den "Türkiye'nin Yüzyılı" paylaşımı: Kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor, yarınlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz
12:12 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum
11:56 BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Millet İttifakı'nda bizi istemiyorlar" dediği Saadet Partisi'nden ilk açıklama geldi: Bir görmek lazım
11:27 Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde görüntülendi
11:24 Evinde kalaşnikof mermileri bulunduran TTB Başkanı Fincancı konuştu: Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım
11:22 Resmen Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'ten taraftarı mutlu eden sözler: Keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz
11:15 Almanca öğretmeninin evinde cansız halde bulunan 17 yaşındaki Yiğit'in babası oğlunun mezarı başında konuştu: Bu ölümün şüpheli olduğu belli
11:08 Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler
10:59 İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli
10:26 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 989 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 12:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement