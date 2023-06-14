İBB Meclisi, Taşınmaz Satışına Onay Verdi ve İstanbulkart'ta Eksi Bakiye Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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İBB Meclisi, Taşınmaz Satışına Onay Verdi ve İstanbulkart'ta Eksi Bakiye Sorunu Çözüldü

14.06.2023 21:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışına onay verdi ve İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklifi onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

TAŞINMAZ SATIŞINA ONAY

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi. Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Bahçelievler, Kartal, Pendik ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verdi.

Beşiktaş'taki açık otoparkın İstanbul Merkez Komutanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinin, tahsis süresinin bitmesinin ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin uzatılması kararlaştırıldı.

YETERSİZ BAKİYEYLE YOLCULUK YAPILABİLECEK

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınmasına ilişkin teklif de onaylandı. İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik yeni uygulamayla ilgili, "İstanbulKart'ta artık 'Eksi Bakiye' sesini duymayacağız. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'unun talimatıyla İstanbulkart'a 15 TL avans yüklenmesi teklifi İBB Meclisince kabul edildi. Bütün İstanbul'lulara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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İstanbulkart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB Meclisi, Taşınmaz Satışına Onay Verdi ve İstanbulkart'ta Eksi Bakiye Sorunu Çözüldü - Son Dakika


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