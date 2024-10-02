IC Enterra, 2024'te 1,8 Milyar Lira Gelir Elde Etti

Ekonomi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024'ün ilk 6 ayında 1,8 milyar lira net gelir elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding'in enerji sektöründeki uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin elektrik üretimi yılın ilk yarısında 722 gigavatsaat ile geçen yılın aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşirken, elde edilen gelir 1,8 milyar lirayı buldu.

Aktif toplamı 38,8 miyar lira olan şirket ilk yarıyı 1 miyar 909 milyon lira net kar ile tamamladı. Yılın ilk yarısında 1,3 milyar lira FAVÖK elde eden IC Enterra, güçlü nakit akışını korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, elde ettikleri sonuçların IC Enterra'nın yenilenebilir enerji sektöründeki istikrarlı büyümesini ve finansal gücünü gösterdiğini belirterek, "Yeşil enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı elde ederken aynı zamanda 1,3 milyar lira FAVÖK rakamına ulaşarak güçlü nakit akışımızı da korumamız, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de çevresel sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmeliyeti odağımızda tutarak, yenilenebilir enerji projelerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük güneş santrali projelerinden biri olan Hatay'daki YEKA Erzin-2'ye değinen Kızılok, "Ağustos sonu itibariyle kademeli olarak devreye aldığımız santralimizin yıl sonunda tam kapasite üretime geçmesini hedefliyoruz. İtalya'daki rüzgar santrali projelerimizle ilgili de yatırım takvimimiz planladığımız şekilde ilerliyor. Şirket olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.