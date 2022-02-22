ICA Başkanı Guarco: "Hepimiz tarımsal sistemlerin dönüşümünün parçası olmalıyız"

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco, tarım sistemlerinin dönüşümünün sadece sektörel bakımdan ele alınamayacağını belirterek, "Hepimiz bu dönüşümün bir parçası olmalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak ve kadınların üretime katılmasında kooperatifleşmelerinin önemine dikkati çekmek amacıyla Sheraton Hotel Ankara'da toplantı düzenledi.

Bugün (22 Şubat 2022) organize edilmesi nedeniyle "İkiler Günü Etkinliği" olarak adlandırılan toplantı, FAO'nun Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik Proje" kapsamında yapıldı.

ICA Başkanı Ariel Guarco, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliğinin ve kurumlar arası diyalogun önemine işaret etti.

FAO ve ICA'nın gıda güvenliğini sağlayabilmek için kültürel, ekonomik ve sosyal değişimlere ayak uydurması gerektiğini belirten Guarco, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için gereken dönüşüme, tüm sivil teşkilatların aktif katılması gerektiğini söyledi.

Guarco, tarım sistemlerinin dönüşümünün de sadece sektörel bakımdan ele alınamayacağına dikkati çekerek şöyle dedi:

"Hepimiz bu dönüşümün bir parçası olmalıyız. Biz de FAO ve ICAO ile beraber çalışıyoruz. Tüketicilerin, kadınların, çalışanların, gençlerin ve hükümetlerin her seviyede rolü var. Bu tür buluşmaların avantajını kullanarak daha fazla kesime erişebilmeliyiz. Tarım bakanlıklarının dışında sağlık, alt yapı ve sosyal politikalarla ilgili kurumları da dahil etmemiz gerekiyor. Beslenme sisteminin dönüşümü için bütün halkın taahhüdüne ihtiyacımız var."

"Programın başarıları gerçekten etkileyici"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofis Koordinatörü Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da iş birliklerinin toplantı sayesinde daha da artarak güç kazanacağına inandığını ifade etti.

FAO Türkiye'nin Kooperatif Destek Programı'nın ICA ilke ve değerlerine dayandığını dile getiren Gutu, "2019'da 3 kooperatifle başladığımız program kısa sürede genişledi ve şimdi AB ve Japon hükümetinin desteğiyle 13 ilde 22 kooperatife ulaştı. Programın başarıları gerçekten etkileyici. Kooperatiflere dönüp baktığımızda pazarlama kapasiteleri, kar oranları ve en önemlisi sosyal ilişkilerinin arttığını görüyoruz. Umuyorum ki zamanla ulusal düzeyde daha da iyi sonuçlar gelecek." diye konuştu.

Diğer konuşmalar

Uluslararası Tarım Kooperatifi Örgütü (ICAO) Başkanı Sung-hee Lee de video mesajında, kooperatif örgütlerinin güçlerini birleştirmeye ve çiftçilerin haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kadın, genç, orta ve küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesine de önem verdiklerini belirten Lee, "Savunmasız insanlar, kadınlar, yoksullar, mülteciler yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu yardımları kooperatifler aracılığıyla götürebileceğimize inanıyoruz. ICA ve ICAO olarak kooperatifleri dünya genelinde bir araya getirmek konusunda liderlik yapıyoruz. Bu vesileyle gıda krizinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Niksarlı da ülkelerin ekonomik sıkıntı yaşadığında kooperatifçilerden kurtuluş ve destek umduğunu ancak sıkıntılı durum geçince onları unuttuklarını dile getirdi.

Kendilerini unutturmamak için yapmaları gereken şeyin "örgütlenmek" olduğunu belirten Niksarlı, "Kadınlar son yıllarda çok önemli kazanımlar elde etti. Türkiye'nin kooperatifler yasasında yapılan değişiklik en fazla kadın kooperatifçilerimiz açısından olumlu içerik taşıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkan Vekili Nimet Kaleli, kırsal kesimde kadınların güçlendirilmesi, girişimci yönlerinin desteklenmesi ve üretimdeki kadınların ekonomik ve sosyal yönden etkin hale gelebilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, gıda krizinin sonucu olan muhtemel sorunlar düşünüldüğünde, örgütlü çalışmanın ve kooperatifle güçleri birleştirmenin önemine işaret etti.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören de kooperatiflerin, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve güçlü sermaye karşısında rekabet edebilmenin önemli bir yolu olduğuna dikkati çekerek, kadın kooperatiflerini de kırsal kalkınmanın anahtarı olarak gördüğünü belirtti.