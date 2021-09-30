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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür

30.09.2021 07:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Soylu, "Bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu.

"VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Soylu, "Bugün yine Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, "3600 ek gösterge için mücadeleyi yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz ya biz yapacağız. Sloganlaşmış bir sözümüz var bizim, 'Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar.' Siz bu kadar hayatını bir anlamda kendi ülkesine feda eden bir insana 3600 ek göstergeyi niye vermezsiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Süleyman Soylu, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, memurların beklediği 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür - Son Dakika
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