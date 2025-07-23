İDEF 2025'te ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri'nden İşbirliği

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yetenekleri kazandırılacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda düzenlenen törenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Mavi Vatan için yeni teknolojilerin sağlanmasını içeren mutabakat muhtırasına, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol imza attı.

Muhtırayla, ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sensör veri işleme ve yapay zeka uygulamaları alanında işbirliği yapacak. ASELSAN tarafından Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) yerleşkesi içerisinde yer alan alanda "Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Merkezi" kurulması da amaçlanıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen sensör ve atış kontrol sistemlerine yapay zeka yeteneklerinin kazandırılmasıyla, deniz kuvvetlerine modern savaş ortamında daha süratli algılama, karar verme ve reaksiyon avantajları kazandırılacak.

"Elektronik harp ve siber gibi unsurların da sahada aktif kullanıldığı bir portföye sahibiz"

Akyol, yaptığı değerlendirmede, ASELSAN tarafından geliştirilen fiziki sistemlerin görevlerini yapmaya devam edeceğini belirterek, "Fiziksel katmanın üstünde 'dijital katman' dediğimiz, elektronik harp ve siber gibi unsurların da sahada aktif kullanıldığı bir portföye sahibiz. Bu ürünleri de geliştirmeye devam edeceğiz. Artık bir üst katmanı daha yol haritamıza ekledik. Ona da 'bilişsel katman' diyoruz. Bilişsellik, yapay zeka ile sistemlerin donatılması demek. Attığımız bu imza, deniz kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz sonarlarımız, radarlarımız, optik sistemlerimiz ve elektronik harp sistemlerimizin yapay zeka modellerinin komutanlığımızla oluşturulmasına, büyük verinin beraber işlenmesi, buradan modeller çıkarılması ve katmanların birlikte yönetilmesi için önemli bir aşamadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız yapay zeka tabanlı ağ destek algoritmalarını oluşturmak"

Oramiral Tatlıoğlu da gemilerin yerli ve milli olarak dizayn ve inşa edildiğine işaret ederek, gemilerde kullanılan güdümlü mermi ve torpidoların da milli olarak üretildiğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri olarak yapay zeka birimi oluşturduklarına dikkati çeken Tatlıoğlu, "ASELSAN ile beraber ARMERKOM içerisinde yapay zeka merkezimizi kuracağız. Amacımız yapay zeka tabanlı ağ destek algoritmalarını oluşturmak." dedi.

ASELSAN ile CALIDUS arasında da anlaşma imzalandı

Öte yandan, fuarda ASELSAN ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma şirketi CALIDUS arasında da anlaşma imzalandı. Anlaşmayla, CALIDUS'a sağlanacak sistemlerle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da ileri noktaya taşınması hedefleniyor.