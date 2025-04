İDSO'dan Büyüleyici Konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank'ın desteklediği konser serisi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.

Lukasz Borowicz'in şefliğini üstlendiği konserde viyolonsel sanatçısı Kian Soltani solist olarak sahne aldı.

İDSO, konserde Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin "Rokoko Varyasyonları Opus 33" ve "Nocturne Opus 19" ile Ludwig van Beethoven'ın "Senfoni No: 3 mi Bemol Majör Opus 55, Eroica" adlı eserlerini seslendirdi.

Soltani, ayrıca kendi bestesi olan "Persian Fire Dance" ile İran halk müziğine ait "The Girl from Shiraz" eserlerini yorumladı. Her iki performans da dinleyicilerden yoğun beğeni topladı.