IEA’dan Ukrayna'ya Enerji Güvenliği Önerileri - Son Dakika
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Ekonomi

IEA’dan Ukrayna'ya Enerji Güvenliği Önerileri

Ukrayna, kışın enerji güvenliğini sağlamak için IEA'nın önerdiği 10 acil adımı uygulamalı.

19.09.2024 12:47
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Ukrayna'nın, oldukça "kırılgan" durumdaki enerji güvenliğini korumak için bu kış ve sonrasında atması gereken 10 temel adım önerisinde bulundu.

IEA'nın "Ukrayna'nın Enerji Güvenliği ve Yaklaşan Kış" raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik saldırıları kış yaklaşırken ülkenin enerji güvenliği için ciddi riskler oluşturuyor.

Bu durum, gelecek aylarda Ukrayna halkının elektrik ve ısınmaya güvenilir şekilde erişebilmesini sağlamak için hızlı şekilde harekete geçilmesi ve ek destek sağlanmasını gerektiriyor.

Rapora göre, mevcut elektrik arzı ve yüksek talep arasında "büyük bir uçurum" ortaya çıkma riski bulunurken, kış döneminde hastaneler, okullar ve diğer önemli kurumlarda ciddi kesintiler yaşanma ihtimali artıyor.

Ukrayna'nın büyük şehirlerine doğal gaz tedarikinin de tehlikeye girebileceği öngörülüyor.

Bu kapsamda, IEA'nın 10 temel acil adım önerisi arasında, kritik enerji altyapısının fiziksel ve siber güvenlik açısından güçlendirilmesi, onarımlar için ekipman ve yedek parça teslimatının hızlandırılması, güç arzının merkezden uzaklaştırılmasının hızlandırılması, Avrupa Birliği (AB) ile elektrik iletim kapasitesinin artırılması, enerji verimliliğine yönelik yatırımları sürdürürken tüketicilerin enerji tasarrufuna yönlendirilmesi, alternatif seçeneklerin hazırlanması, doğal gaz depolama seviyelerinin artırılması, AB'den gaz ithalat kapasitesinin güçlendirilmesi, Moldova ile koordinasyonlu yaklaşım sürdürülmesi, AB sistemiyle iyi entegre olmuş, modern, piyasa temelli, dirençli ve sürdürülebilir bir Ukrayna enerji sistemi için zemin hazırlanması yer alıyor.

Söz konusu önlemlerin acil olmakla birlikte Ukrayna'nın uzun vadeli enerji hedefleri doğrultusunda Avrupa ile entegre, modern, esnek ve sürdürülebilir enerji sistemine zemin hazırlayacak şekilde tasarlanmasına ihtiyaç duyuluyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki durumun bugün dünyadaki en acil enerji güvenliği sorunlarından biri olduğunu ve ülkenin enerji sisteminin son iki kışı atlatmayı başardığını belirterek, "Ancak bu kış, şimdiye kadarki en sert sınavı olacak. Bu rapordaki eylemler hızlı ve etkin şekilde uygulandığı takdirde büyük fark yaratabilir ve Ukrayna'yı sağlam ve sürdürülebilir enerji geleceğine doğru bir patikaya sokabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IEA’dan Ukrayna'ya Enerji Güvenliği Önerileri - Son Dakika

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