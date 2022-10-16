IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek

IEFT Euroasia Workshop, 22-23 Ekim'de Hilton Harbiye'de, 24-26 Ekim'de The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.

IEFT Euroasia Workshop'a ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu salgın döneminin etkileri bu yıl itibarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Pek çok ülke, salgının ekonomilerine verdiği zararı ve bu zararın üstesinden nasıl gelinebileceğine dair araştırma raporlarını sonlandırdı.

Raporlar pek çok çarpıcı veriyi ortaya koyarken özellikle turizm sektöründeki etkinin boyutunun büyüklüğü bu konuda ivedi adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'de düzenledikleri yurt dışı eğitim etkinliklerinde binlerce yabancı konuğu ağırladıklarını bildirdi.

Bu alanda ülke ekonomisine güzel getiriler ve networkler sağladıklarını ifade eden Akar, workshop ve kongreler için Türkiye'ye gelen katılımcıların ülke ekonomisine olan katkılarını yakından gözlemleme şanslarının olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde yaşana kaybın ülkemiz için ne kadar büyük bir rakam olduğunu fark ettik ve elimizi daha güçlü şekilde taşın altına koymaya karar verdik. Salgının ardından 'Türkiye'yi neden bir uluslararası eğitim üssü haline getirmeyelim?' sorusu aklımıza geldi. Bu sebeple bu sene IEFT Euroasia Workshop'u çok daha yüksek bir katılımla düzenleyerek Türkiye ve dünyadaki acenteleri, dünyanın en iyi üniversiteleriyle bir araya getirmeyi hedefledik."

Akar, düzenlenecek olan IEFT Euroasia Workshop'a dünyanın 35'in üzerinde ülkesinden acentelerin ve dünyanın 25 ülkesinden 100'ye yakın eğitim kurumunun katılacağını belirterek, "Ülke ekonomisine büyük katkısı olacak IEFT Euroasia Workshop'ta 100'e yakın üniversite ve kolej yer alacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Senegal'e, Kazakistan'dan Çin'e kadar pek çok ülkeden acentenin ve eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleşecek workshopta B2B görüşmelerin yanı sıra öğrenciler de üniversite ve acentelerle bir araya gelebilecek. Böylece workshopun bir artısı da başarılı Türk öğrencilerin katılımcı üniversitelerden binlerce dolarlık burslar alması olacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte son dönemin önemli konularından biri olan vize sorunlarının da ele alınacağını aktaran Akar, Amerikan Konsolosluğu, İngiltere Konsolosluğu ve Kanada Konsolosluğu öğrencilere ve acentelere üniversite eğitimi için vizenin nasıl alınacağı, hangi belgelerin teslim edileceği, vize almayı kolaylaştıracak prosedürler neler olduğu gibi konularda seminer vereceğini bildirdi.

Akar, IEFT Euroasia Workshop'un 22-23 Ekim'de Hilton Harbiye'de, 24-26 Ekim'de The Marmara Otel'de gerçekleştirileceğini belirtti.