IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek

16.10.2022 09:58
IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek

IEFT Euroasia Workshop, 22-23 Ekim'de Hilton Harbiye'de, 24-26 Ekim'de The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.

IEFT Euroasia Workshop, 22-23 Ekim'de Hilton Harbiye'de, 24-26 Ekim'de The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.

IEFT Euroasia Workshop'a ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın içinden geçtiği zorlu salgın döneminin etkileri bu yıl itibarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Pek çok ülke, salgının ekonomilerine verdiği zararı ve bu zararın üstesinden nasıl gelinebileceğine dair araştırma raporlarını sonlandırdı.

Raporlar pek çok çarpıcı veriyi ortaya koyarken özellikle turizm sektöründeki etkinin boyutunun büyüklüğü bu konuda ivedi adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'de düzenledikleri yurt dışı eğitim etkinliklerinde binlerce yabancı konuğu ağırladıklarını bildirdi.

Bu alanda ülke ekonomisine güzel getiriler ve networkler sağladıklarını ifade eden Akar, workshop ve kongreler için Türkiye'ye gelen katılımcıların ülke ekonomisine olan katkılarını yakından gözlemleme şanslarının olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde yaşana kaybın ülkemiz için ne kadar büyük bir rakam olduğunu fark ettik ve elimizi daha güçlü şekilde taşın altına koymaya karar verdik. Salgının ardından 'Türkiye'yi neden bir uluslararası eğitim üssü haline getirmeyelim?' sorusu aklımıza geldi. Bu sebeple bu sene IEFT Euroasia Workshop'u çok daha yüksek bir katılımla düzenleyerek Türkiye ve dünyadaki acenteleri, dünyanın en iyi üniversiteleriyle bir araya getirmeyi hedefledik."

Akar, düzenlenecek olan IEFT Euroasia Workshop'a dünyanın 35'in üzerinde ülkesinden acentelerin ve dünyanın 25 ülkesinden 100'ye yakın eğitim kurumunun katılacağını belirterek, "Ülke ekonomisine büyük katkısı olacak IEFT Euroasia Workshop'ta 100'e yakın üniversite ve kolej yer alacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Senegal'e, Kazakistan'dan Çin'e kadar pek çok ülkeden acentenin ve eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleşecek workshopta B2B görüşmelerin yanı sıra öğrenciler de üniversite ve acentelerle bir araya gelebilecek. Böylece workshopun bir artısı da başarılı Türk öğrencilerin katılımcı üniversitelerden binlerce dolarlık burslar alması olacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte son dönemin önemli konularından biri olan vize sorunlarının da ele alınacağını aktaran Akar, Amerikan Konsolosluğu, İngiltere Konsolosluğu ve Kanada Konsolosluğu öğrencilere ve acentelere üniversite eğitimi için vizenin nasıl alınacağı, hangi belgelerin teslim edileceği, vize almayı kolaylaştıracak prosedürler neler olduğu gibi konularda seminer vereceğini bildirdi.

Akar, IEFT Euroasia Workshop'un 22-23 Ekim'de Hilton Harbiye'de, 24-26 Ekim'de The Marmara Otel'de gerçekleştirileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüş Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüş Türkiye, SIAL Paris'te katılımcı firma sayısında birinci oldu Türkiye, SIAL Paris'te katılımcı firma sayısında birinci oldu
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Hilton, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:21:13. #1.12#
SON DAKİKA: IEFT Euroasia Workshop İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement