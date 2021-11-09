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İFM'deki Ziraat Kuleleri'nin haziranda faaliyete geçmesi hedefleniyor - Son Dakika

İFM'deki Ziraat Kuleleri'nin haziranda faaliyete geçmesi hedefleniyor

09.11.2021 15:10
İFM'deki Ziraat Kuleleri'nin haziranda faaliyete geçmesi hedefleniyor

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, "En büyük paydaşı olduğumuz İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yer alan Ziraat Kuleleri'ni, Haziran 2022 itibarıyla Ziraat Finans Grubu olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, "En büyük paydaşı olduğumuz İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yer alan Ziraat Kuleleri'ni, Haziran 2022 itibarıyla Ziraat Finans Grubu olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ziraat GYO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olma hedef ve stratejisi ile 1 Kasım 2016 tarihinde kurularak Ziraat Finans Grubu çatısı altında yerini alan Ziraat GYO, 5. kuruluş yılını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Ziraat GYO'nun başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 7,4 milyar TL'ye çıkardığını, özkaynakların 7 milyar TL'yi aştığını, 3. çeyrek konsolide net dönem karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artarak 140 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Özdilek, şirketin portföyünde, Türkiye'de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna-Hersek'te birer şehirde olmak üzere toplam 3 ülkede, 11 şehirde, değeri 5,4 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkulün bulunduğunu ifade ederek, portföyün ofis, perakende ve konuttan oluşan karma yapısıyla gelir istikrarının sağlandığını kaydetti.

5 yıl gibi kısa bir sürede sektörün en önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını aktaran Özdilek, ekim ayı sonundaki 9,4 milyar TL piyasa değeri ile sektörde ilk sıraya yerleştiklerini bildirdi.

"İstanbul Finans Merkezi katılım finansında cazibe merkezi olacak"

Özdilek, mayıs ayında, 2021 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirerek, Ziraat Finans Grubu'nun marka gücünü yatırımcılarıyla paylaştıkları yeni bir döneme girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük paydaşı olduğumuz İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yer alan Ziraat Kuleleri'ni, Haziran 2022 itibarıyla Ziraat Finans Grubu olarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Yatırım harcamalarımız içerisinde en büyük paya sahip olan projemiz Haziran 2022'den itibaren Şirketimizin en yüksek kira getiren gayrimenkulü haline gelecek, böylece bugüne kadar proje için yaptığımız yatırımların meyvelerini de toplamaya başlamış olacağız. Bunun yanında halihazırda maliyet değeri üzerinden değerlenen proje, tamamlandığında kayıtlarımızda piyasa değeri üzerinden izleneceğinden, projenin Şirketimiz aktif büyüklüğüne katkısı daha da artacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada; 2022 yılı birinci yarı yıl sonunda kamu bankaları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük bölümünün taşınma işlemlerini tamamlayacağı, İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun TBMM'nin gündeminde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, katılım finans alanında münhasır bir mevzuatın da en yakın zamanda Meclis'ten geçmesiyle birlikte İstanbul Finans Merkezi bu alanda bir cazibe merkezi olacaktır."

Projenin tamamlanması genelde ülkeye, özelde ise şirketlerine büyük bir ivme kazandıracağına işaret eden Özdilek, "Diğer taraftan İstanbul'da bulunan Göztepe Pırlanta ve Kartal Rota Mavi projeleri ile Ankara Yenimahalle projesinde bulunan konut satışlarını tamamladık. İzmir Alsancak, Karabağlar ve Kahramanmaraş ofis projelerimizi tamamlayarak satış ve kiralama süreçlerini başlattık." ifadelerini kullandı.

Özdilek, Ziraat GYO olarak, insana ve doğaya saygılı, modern ve ülke ekonomisi için katma değeri yüksek yeni projelere yatırımlarının devam edeceğini bildirerek, "Elde ettiğimiz bu başarıda, Şirketimize destek ve güvenleri için başta hissedarımız Ziraat Bankası olmak üzere Yönetim Kurulumuza, tüm yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza, özverili çalışmalarından ötürü Şirketimiz çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, İstanbul, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İFM'deki Ziraat Kuleleri'nin haziranda faaliyete geçmesi hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İFM'deki Ziraat Kuleleri'nin haziranda faaliyete geçmesi hedefleniyor - Son Dakika
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