Iğdır'da süt soğuk zinciri projesiyle 19 üretici 300 litrelik tanka kavuştu - Son Dakika
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Iğdır'da süt soğuk zinciri projesiyle 19 üretici 300 litrelik tanka kavuştu

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Iğdır\'da süt soğuk zinciri projesiyle 19 üretici 300 litrelik tanka kavuştu
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Iğdır\'da süt soğuk zinciri projesiyle 19 üretici 300 litrelik tanka kavuştu
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Iğdır'da hayvancılık yapan 19 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı. Yüzde 50 hibe destekli proje, sütün hijyenik şartlarda muhafazasını ve soğuk zincirin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Iğdır'da süt soğuk zincirinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 19 üreticiye 300 litrelik süt soğutma tankı teslim edildi.

Iğdır'da süt üretiminde kalite ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen "Iğdır'da Süt Soğuk Zinciri Kurulması Projesi" kapsamında üreticilere süt soğutma tankları dağıtıldı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım törenine Vali Yardımcısı Burak Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ve üreticiler katıldı. Hayvancılık Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen proje, yüzde 50 hibe ve yüzde 50 üretici katkısıyla finanse edildi. Proje kapsamında il merkezi, köyler ve ilçelerde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 19 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankları teslim edildi. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, süt üretiminde kalitenin artırılması ve soğuk zincirin korunmasının önemine dikkat çekti. Tingiş, projenin üreticilerin emeğinin karşılığını almasına ve hayvancılık işletmelerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Dağıtımı yapılan süt soğutma tanklarının yetkili firma tarafından üreticilerin işletmelerine kurulacağı bildirildi. Proje ile sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi, süt kalitesinin korunması, soğuk zincir altyapısının güçlendirilmesi ve üreticilerin ekonomik kazançlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da süt soğuk zinciri projesiyle 19 üretici 300 litrelik tanka kavuştu - Son Dakika
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