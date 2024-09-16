İGEF'24 Fuarı 19-21 Eylül'de

Ekonomi

İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, 19-21 Eylül tarihleri arasında ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, İçişleri Bakanlığı himayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı işbirliğiyle ve Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği desteğiyle EXPOLINK Fuarcılık tarafından düzenlenecek. 19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde kamu ve özel sektörü bir araya getirecek fuar kapsamında "İkinci Yüzyılda İç Güvenlik Sempozyumu" da yapılacak. - ANKARA