İHBİR'den "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması - Son Dakika
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İHBİR'den "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması

19.03.2022 14:35
İHBİR'den "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, Anadolu'dan Avrupa'ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul'daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara'nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem...

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, Anadolu'dan Avrupa'ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul'daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara'nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacağını bildirdi.

Soyyiğit yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacağını belirtti.

Anadolu'dan Avrupa'ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul'daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara'nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacağını ifade eden Soyyiğit, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve çevresinde bulunan sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. Lojistik imkanlar gelişmeye başladığı için buradaki şehirlerde bulunan sanayi bölgeleri ciddi bir yatırım çekecek, bölge ekonomisi bu sayede daha hızlı kalkınacak.

Özellikle lojistik açıdan yorumladığımızda, köprü bölgedeki konteyner taşımacılığını da olumlu şekilde etkileyecek. Özellikle Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylece iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelecek."

Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle yabancı yatırımcı için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Soyyiğit, "Lojistik ağların genişlemesiyle ülkemizin değeri artacak. Köprümüz, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik haline gelerek, yeni ticaret yollarını da beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Soyyiğit, özellikle katma değerli üretim, istihdamı artırma gibi konularda da birçok projenin hayata geçerek hızlı ve verimli ihracat gerçekleştirileceğine gönülden inandıklarını belirtti.

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Çanakkale, İstanbul, Marmara, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İHBİR'den '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması - Son Dakika


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