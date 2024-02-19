Adana'da 'İhlas Pazarlama 2023 Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Dereceye giren personellere ödülleri verilirken, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Beni motive eden şey gözümü kapattığımda ulaşmak istediğim 5-6 yıl sonraki İhlas Pazarlama. Bunu nasıl yaptılar dedikleri bir yapıya ulaşmak" dedi.
İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürlüğünün 2023 Değerlendirme Toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Gaziantep Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, Mersin Bölge Müdürü Bülent Saymalı, Şanlıurfa Bölge Müdürü Engin Geleri, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Bölge Koordinatörleri Mehmet Güven, Güner Dayan, Zafer Kesin, Ahmet Aslan ve 250 personel katıldı.
İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, parolalarının birlik, beraberlik, sevgi muhabbet ile çok daha iyi hizmetler yapabilmek olduğunu söyledi.
"Adana'yı her zaman ayrı sevmişimdir"
İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz ise 2023 yılında İhlas Pazarlama'nın hedeflerini yakaladığını söyledi. Korkusuz, "Adana benim için her zaman çok önemli bir yerde oldu. Zor zamanlarda yanınızda olanları unutamazsınız o nedenle Adana'yı her zaman ayrı sevmişimdir. Hepinize bu 10 yıllık maceramda yanımda olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Başarı değerlidir, başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerekir. Başarının formülleriydi falan aramaya gerek yoktur kalbiniz temiz, arkadaşlık ruhunu kurduysanız, birbirinizi seviyorsanız, bir aile olmuşsanız, biri üzülürken üzülüyor birisi sevinirken seviniyorsanız, ekip olarak başarıyı kutluyorsanız, başarısız olunca üzülüyorsanız, bu büyük amacın yolunda çok büyük adımları geçmişsiniz demektir" dedi.
"Enerjinize ve gücünüze inanıyoruz"
İhlas Pazarlama'nın çok daha iyi işler başaracağını aktaran Korkusuz, daha sonra şunları söyledi:
"Kendi barajımızı kendimiz kuracağız. Çalıştığınız şirketten gurur duymalısınız, gelecekte çalışacağınız şirketten çok daha fazla gurur duyacağınıza inanıyorum eminim, bunun için çalışıyorum beni motive eden şey bu. Bugün var olduğumuz, sahip olduğumuz kazandığımız geldiğimiz nokta mutlu ediyor mu ediyor, ama motivasyon unsuru bu yakaladığımız yer olamaz. Beni motive eden şey gözümü kapattığımda ulaşmak istediğim 5-6 yıl sonraki İhlas Pazarlama. Bunu nasıl yaptılar dedikleri bir yapıya ulaşmak. Bu yapı bizim içimizde potansiyelimizde var. Biz sizin enerjinize ve gücünüze inanıyoruz. Ekip olarak doğru istişarelerle ve Dünya'nın gelişmiş sistemlerini alıp analiz edip bu enerjimizi doğru yöne vermek istiyoruz. Görevimizi yapacağız sizin de enerjinizle birlikte inşallah İhlas Pazarlama önümüzdeki yılların Türkiye'de hayal bile edilmediği yerlere ulaşan bir şirket haline gelecektir." - ADANA
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