İhracat Birim Değer Endeksi Aralık Ayında Yüzde 1,2 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracat Birim Değer Endeksi Aralık Ayında Yüzde 1,2 Azaldı

İhracat Birim Değer Endeksi Aralık Ayında Yüzde 1,2 Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 1,6 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 6,5 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,5 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı. Dış ticaret haddi ise 87,0 olarak gerçekleşti.

13.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 15,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 31,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,5 azaldı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 22,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 4,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 152,2 iken 2023 Aralık ayında yüzde 6,5 oranında artarak 162,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 159,2 iken 2023 yılı Aralık ayında yüzde 5,7 oranında artarak 168,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 123,3 iken 2023 Aralık ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 122,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 132,3 iken 2023 yılı Aralık ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 130,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Aralık ayında 87,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Aralık ayında 82,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,6 puan artarak, 2023 yılı Aralık ayında 87,0 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
    11:45 CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

    CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.

  • CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı
    11:35 CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

  • Antalya'da Görülmemiş Bir Yağış
    11:32 Antalya'da Görülmemiş Bir Yağış

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti ve sel afetinin üstesinden geleceklerini söyledi.

  • Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim
    11:19 Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

    Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.

  • Ortaköy Sahili'nde 2 kişi denize düştü
    11:16 Ortaköy Sahili'nde 2 kişi denize düştü

    Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.

  • İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı
    11:00 İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

    Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.

  • Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı
    10:54 Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

    Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

  • Alkollü kadın ağlayarak çöp konteynerine girmeye çalıştı
    10:49 Alkollü kadın ağlayarak çöp konteynerine girmeye çalıştı

    Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.

İhracat, Aralık, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Birim Değer Endeksi Aralık Ayında Yüzde 1,2 Azaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 11:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: İhracat Birim Değer Endeksi Aralık Ayında Yüzde 1,2 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement