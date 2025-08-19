İhracatta 23 İl 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta 23 İl 1 Milyar Doları Aştı

19.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk 7 ayında 23 il ihracatını 1 milyar dolara taşırken, 50 ilde artış görüldü.

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı ilk 7 ayda 23 ilin ihracatının 1 milyar dolar barajını geçtiğini 50 ilde ihracatta artış gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 50 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 yılı Temmuz ayında illerin ihracat performansına bakıldığında, İstanbul 5 milyar 835 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 258 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 13 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 725 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 303 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2025 yılı Temmuz ayında, ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla en fazla artış kaydeden iller ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul 831 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 554 milyon dolarlık artışla ikinci il, Ankara 382 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 269 milyon dolarlık artışla dördüncü il, İzmir ise 150 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunu aldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, İstanbul, İhracat, Kocaeli, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta 23 İl 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: İhracatta 23 İl 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.