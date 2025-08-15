İhracatta Rekor: 269 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta Rekor: 269 Milyar Dolar

İhracatta Rekor: 269 Milyar Dolar
15.08.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, Türkiye'nin ihracatının 269 milyar dolara ulaştığını ve sanayi hamlesini vurguladı.

'İHRACATIMIZI 269 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE HEP BİRLİKTE TAŞIDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, partililerle buluştu. Burada konuşan Bakan Kacır, "AK Parti iktidarları, Türkiye'nin sanayi hamlesini gerçekleştirdiği dönem oldu. Türkiye'nin üretim merkezi haline geldiği, Avrupa'da tedarik zincirinin en önemli oyuncularından biri haline geldiği dönem oldu. Bugün Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü üretme kabiliyetine ve en fazla sayıda ülkeye ihracat yapma yetkinliğine sahip ülkedir. Dile kolay. Bugünlere kolay gelmedik; organize sanayi bölgelerini yurdun dört bir tarafında yükselttik. Biz iktidara geldiğimizde 192 OSB'de 11 bin fabrikanın bacası tütüyordu, şimdi 369 OSB var, 60 bin fabrikada çarklar dönüyor. Biz iktidara geldiğimizde 415 bin kardeşimiz OSB'lerde istihdam ediliyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde alın teri, akıl teri döküyor. Biz iktidara geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi ihracatımızı 269 milyar dolar düzeyine hep birlikte taşıdık" dedi.

'DÜNYA İNSANSIZ HAVA ARACI PAZARININ YÜZDE 68'İ TÜRK MARKALARINDA'

Bakan Kacır, "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara, güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara, düz camda, demir-çelikte, çimentoda pek çok alanda Türkiye Avrupa'nın en önemli üretim merkezi haline geldi. Bazı alanlar var ki artık onlarda dünyada bir numarayız. Biz helikopter üreten, uçak üreten bir ülke değildik ama şimdi KAAN'la, Kızılelma'yla, Bayraktar'la Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyoruz. Dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 68'i Türk markalarında. Bu muazzam bir başarı hikayesi ve aydınlık yarınlarımızın Allah'ın izniyle güvencesi. Bu yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşması sonrası esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. MHP il Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kacır, ardından Artvin Gençlik Merkezi'nde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda iş insanlarıyla buluştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Rekor: 269 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
16:13
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
21:59
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın
Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
21:49
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
21:43
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
21:16
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok
Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
20:37
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
20:29
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
20:23
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:20:28. #7.13#
SON DAKİKA: İhracatta Rekor: 269 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.